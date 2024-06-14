В ВР отреагировали на бред Путина по поводу мира: что должны сделать союзники

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Ткачик Олеся
Нелегитимный российский диктатор Владимир Путин поднимает ставки, требуя от Украины закрепить нейтральный статус, отказаться от перспектив членства в НАТО и пяти наших регионов: оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, полностью вывести оттуда войска и признать их кражу российскими террористами, говорит нардеп Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко
По ее мнению, сейчас важно усилить давление на Путина, потому что пока санкции работают недостаточно, оставляя лазейки для российского ВПК.
По ее словам, очень важно, чтобы союзники не останавливались и единственно правильной реакцией на этот кремлевский бред являются новые поставки оружия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил требования , на которые должна пойти Украина ради мира. В частности, кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина в первую очередь отдала свои территории и отказалась от членства в НАТО.
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