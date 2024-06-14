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В ВР отреагировали на бред Путина по поводу мира: что должны сделать союзники

НАТО должно послать кремлевского диктатора Владимира Путина после его бреда с мирным планом и предложить Украине членство в Альянсе, считает нардеп Ирина Геращенко

сегодня, 16:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Нелегитимный российский диктатор Владимир Путин поднимает ставки, требуя от Украины закрепить нейтральный статус, отказаться от перспектив членства в НАТО и пяти наших регионов: оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, полностью вывести оттуда войска и признать их кражу российскими террористами, говорит нардеп Ирина Геращенко.

В ВР отреагировали на бред Путина по поводу мира: что должны сделать союзники

Ирина Геращенко

Мы это уже слышали. Ничего нового. В 2014 году ВСУ похоронили "проект Новороссия". В 2022 не допустили блицкриг и захвата украинской столицы, освободили Сумщину, Черниговщину, Киевщину, Харьковщину и Херсон",
– отметила нардеп.

По ее мнению, сейчас важно усилить давление на Путина, потому что пока санкции работают недостаточно, оставляя лазейки для российского ВПК.

"Наша цель одна – наказание России за все ее преступления. На этом и следует сосредоточиться. Ну и было бы правильно на вашингтонском саммите НАТО послать Путина, показать, что его шантаж никто не собирается больше слушать. И дать Украине перспективу членства. Конкретный и четкий сигнал",
– отметила Геращенко.

По ее словам, очень важно, чтобы союзники не останавливались и единственно правильной реакцией на этот кремлевский бред являются новые поставки оружия.

"И в контексте любых мирных переговоров действительно ключевым является вопрос деоккупации. Войска должны выйти. Российские террористические войска со всех оккупированных украинских территорий",
– подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин озвучил требования , на которые должна пойти Украина ради мира. В частности, кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина в первую очередь отдала свои территории и отказалась от членства в НАТО.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02KU4xpfpQYB7MMfk4KAEmt8w9LfuwgaiooWPQPmpGe5Utjp6LbhvrX6sArHfZT3gzl
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