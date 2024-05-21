В ВР отказывают расследовать провал со строительством фортификационных сооружений

Как утверждает народный депутат Владимир Арьев , власти, якобы, задержали выделение средств для возведения фортификационных укреплений по меньшей мере на полгода. По его информации, какие-то средства для этого начали выделяться только в феврале. Хотя военные говорили о необходимости возведения оборонительных рубежей с прошлого года.

Оборонные рубежи

"Потом обладминистрации ловили на распределении средств для строительства фортификаций через подозрительные фирмы-прокладки. Затем обнаруживали фиктивное строительство",

– отметил нардеп.

При этом, по его словам, власти просто делают вид, что ничего страшного не происходит. Более того, говорит нардеп, партия "Слуга народа" в Верховной Раде категорически отказывается создавать Временную следственную комиссию, чтобы выяснить, кто виноват в затягивании и в мародерстве.

Кроме того, по словам нардепа, власти также встали на защиту "московских попов".

"В Украине ловили кучу московских попов-коллаборантов, а в их гнездах подрывную литературу. Московские попы отказывались отпевать погибших украинских солдат и сдавали позиции ВСУ врагам. Они наносят прямой ущерб безопасности Украины. Что делает власть? Затягивает рассмотрение законопроекта, который откроет путь для запрещения деятельности культов, руководящие центры которых находятся на территории страны-агрессора",

– заявил нардеп.

Арьев говорит, что нардепы из "Европейской солидарности" сейчас жестко требуют от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука хотя бы поставить соответствующие законопроекты в повестку дня. Однако, добавил политик, спикер упирается изо всех сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Европейской солидарности" пригрозили заблокировать работу Верховной Рады.