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В ВР отказывают расследовать провал со строительством фортификационных сооружений

Народные депутаты хотят получить ответ, кто виноват в том, что на фронте не построены фортификационные сооружения. Именно поэтому предлагают создать ВСК. Однако спикер Стефанчук отказывается ставить вопрос на рассмотрение

сегодня, 13:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как утверждает народный депутат Владимир Арьев , власти, якобы, задержали выделение средств для возведения фортификационных укреплений по меньшей мере на полгода. По его информации, какие-то средства для этого начали выделяться только в феврале. Хотя военные говорили о необходимости возведения оборонительных рубежей с прошлого года.

В ВР отказывают расследовать провал со строительством фортификационных сооружений

Оборонные рубежи

"Потом обладминистрации ловили на распределении средств для строительства фортификаций через подозрительные фирмы-прокладки. Затем обнаруживали фиктивное строительство",
– отметил нардеп.

При этом, по его словам, власти просто делают вид, что ничего страшного не происходит. Более того, говорит нардеп, партия "Слуга народа" в Верховной Раде категорически отказывается создавать Временную следственную комиссию, чтобы выяснить, кто виноват в затягивании и в мародерстве.

Кроме того, по словам нардепа, власти также встали на защиту "московских попов".

"В Украине ловили кучу московских попов-коллаборантов, а в их гнездах подрывную литературу. Московские попы отказывались отпевать погибших украинских солдат и сдавали позиции ВСУ врагам. Они наносят прямой ущерб безопасности Украины. Что делает власть? Затягивает рассмотрение законопроекта, который откроет путь для запрещения деятельности культов, руководящие центры которых находятся на территории страны-агрессора",
– заявил нардеп.

Арьев говорит, что нардепы из "Европейской солидарности" сейчас жестко требуют от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука хотя бы поставить соответствующие законопроекты в повестку дня. Однако, добавил политик, спикер упирается изо всех сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Европейской солидарности" пригрозили заблокировать работу Верховной Рады.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02jX74r2LGfXa3rw1abxjtZ6zfaigRbDmW1WhTPP2esTWHe8T1XNWeGqRsFuX2iq1Gl
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Ігор

сегодня, 13:08

Україною керують герої Росії: Зе Єрмак і Гетманцев. Не забувайте на коліна ставати перед ними коли вимагаєте щось. Терпіли! - божі вівці юдейського Бога. Вони так і у часи голодомору виповзали гризли кору, бо за три колоски розстріляти могли, як зараз на західних кордонах, і знов покірно повзли до хати тихо подихати.


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