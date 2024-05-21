В ВР отказывают расследовать провал со строительством фортификационных сооружений

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Ткачик Олеся
Как утверждает народный депутат Владимир Арьев , власти, якобы, задержали выделение средств для возведения фортификационных укреплений по меньшей мере на полгода. По его информации, какие-то средства для этого начали выделяться только в феврале. Хотя военные говорили о необходимости возведения оборонительных рубежей с прошлого года.
Оборонные рубежи
При этом, по его словам, власти просто делают вид, что ничего страшного не происходит. Более того, говорит нардеп, партия "Слуга народа" в Верховной Раде категорически отказывается создавать Временную следственную комиссию, чтобы выяснить, кто виноват в затягивании и в мародерстве.
Кроме того, по словам нардепа, власти также встали на защиту "московских попов".
Арьев говорит, что нардепы из "Европейской солидарности" сейчас жестко требуют от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука хотя бы поставить соответствующие законопроекты в повестку дня. Однако, добавил политик, спикер упирается изо всех сил.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Европейской солидарности" пригрозили заблокировать работу Верховной Рады.
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Ігор
сегодня, 13:08
Україною керують герої Росії: Зе Єрмак і Гетманцев. Не забувайте на коліна ставати перед ними коли вимагаєте щось. Терпіли! - божі вівці юдейського Бога. Вони так і у часи голодомору виповзали гризли кору, бо за три колоски розстріляти могли, як зараз на західних кордонах, і знов покірно повзли до хати тихо подихати.