В ВР объяснили, почему Украина не может прекратить транспортировку российского газа

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Slava Kot
Народная депутат и председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина не может отказаться от транзита российского газа по своей территории через западных партнеров.
Транзит российского газа через Украину. Фото из открытых источников
Виктория Гриб выступила в эфире "Новости.LIVE" и заявила, что Украина не может прекратить транспортировку газа из России.
По ее словам, прекращение транзита российского газа через Украину было бы справедливым решением, однако Украине нужно учитывать страны, которые помогают в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Украины не продлевать договор с РФ о транзите газа.
Также "Комментарии" писали, что в Европе признали большую ошибку в отношении России об импорте российского газа. Однако страны ЕС снова впадают в новую зависимость.
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