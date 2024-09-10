В ВР объяснили, почему Украина не может прекратить транспортировку российского газа

Народная депутат и председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина не может отказаться от транзита российского газа по своей территории через западных партнеров.



Транзит российского газа через Украину. Фото из открытых источников

Виктория Гриб выступила в эфире "Новости.LIVE" и заявила, что Украина не может прекратить транспортировку газа из России.

"Просто прекратить сегодня транспортировку газа, по-моему, невозможно. Поэтому, нам, к сожалению, приходится смотреть на ситуацию, которая происходит в мире. Мы не единственные. Да, мы воюем, ситуация просто ужасная, и я считаю, что нам все же так необходимо и дальше работать с нашими партнерами. Нам необходимо смотреть, какая ситуация складывается сейчас в Европе", — сказала Гриб.

По ее словам, прекращение транзита российского газа через Украину было бы справедливым решением, однако Украине нужно учитывать страны, которые помогают в войне против России.

"Кто помогает нам? Нам помогают наши европейские коллеги. Нам помогают наши канадские, американские коллеги. Если мы не будем советоваться и будем делать только так, как удобно нам, как будет справедливо… я считаю, что это было бы справедливо сейчас – прекратить транспортировку газа. Но мы не сами и нам необходимо смотреть в будущее в том числе", — рассказала народная депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Украины не продлевать договор с РФ о транзите газа.

Также "Комментарии" писали, что в Европе признали большую ошибку в отношении России об импорте российского газа. Однако страны ЕС снова впадают в новую зависимость.