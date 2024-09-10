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В ВР объяснили, почему Украина не может прекратить транспортировку российского газа

Народная депутат назвала причину, почему Украина не может прекратить транзит российского газа.

сегодня, 11:17
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Автор:
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Slava Kot

Народная депутат и председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина не может отказаться от транзита российского газа по своей территории через западных партнеров.

В ВР объяснили, почему Украина не может прекратить транспортировку российского газа

Транзит российского газа через Украину. Фото из открытых источников

Виктория Гриб выступила в эфире "Новости.LIVE" и заявила, что Украина не может прекратить транспортировку газа из России.

"Просто прекратить сегодня транспортировку газа, по-моему, невозможно. Поэтому, нам, к сожалению, приходится смотреть на ситуацию, которая происходит в мире. Мы не единственные. Да, мы воюем, ситуация просто ужасная, и я считаю, что нам все же так необходимо и дальше работать с нашими партнерами. Нам необходимо смотреть, какая ситуация складывается сейчас в Европе", — сказала Гриб.

По ее словам, прекращение транзита российского газа через Украину было бы справедливым решением, однако Украине нужно учитывать страны, которые помогают в войне против России.

"Кто помогает нам? Нам помогают наши европейские коллеги. Нам помогают наши канадские, американские коллеги. Если мы не будем советоваться и будем делать только так, как удобно нам, как будет справедливо… я считаю, что это было бы справедливо сейчас – прекратить транспортировку газа. Но мы не сами и нам необходимо смотреть в будущее в том числе", — рассказала народная депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение Украины не продлевать договор с РФ о транзите газа.

Также "Комментарии" писали, что в Европе признали большую ошибку в отношении России об импорте российского газа. Однако страны ЕС снова впадают в новую зависимость.



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