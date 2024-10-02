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В ВР назвали войну на Ближнем Востоке проблемой: как повлияет на помощь Украине

Из-за войны в Израиле внимание мира теперь не с Украиной, и это проблема, считают в ВР

сегодня, 09:21
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Ткачик Олеся

Ситуация на Ближнем Востоке для Украины теперь проблема, ведь внимание переключается с войны, к которой мир привык, на новую, считает нардеп Владимир Арьев. При этом он считает, что на Ближнем Востоке будет горячо.

В ВР назвали войну на Ближнем Востоке проблемой: как повлияет на помощь Украине

Атака на Израиль

"И наши главные партнеры перенесут акценты туда. Поэтому если в нашей войне не произойдет чего-то экстраординарного и заметного для мировых СМИ, медленное продвижение рашистов и потери новых городков на Донбассе будут тонуть в информационной волне нового оборота войны между Израилем и частью мусульманского мира. А это будет влиять и на быстроту принятия необходимых для нас решений, без которых будет трудно", — говорит нардеп.

По его мнению, единственным выходом для Украины при условиях прекратить быть зависимой от шаткой мировой конъюнктуры и становиться максимально автономной, как это когда-то сделал окруженный неприятелями Израиль. Нардеп говорит, что должны быть приоритеты в обороне и ответственное руководство, особенно на этапе выживания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер Армии обороны Израиля сообщил, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет. По его словам, Израилю удалось сбить большую часть ракет. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки. Как сообщило иранское агентство IRIB, при ударах по Израилю Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты. Наиболее дальнобойной иранской ракетой является Shahab 3, которая может пролететь 2000 км.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid0BuKpqSJcgJCxPrikwwDPwaYKm75zwNgUZYvo7TEHckEGurUFVYRuZ6nesnumJgmbl
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