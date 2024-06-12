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В ВР назвали сроки, когда начнут работать над демобилизацией военных

Нардеп Александр Завитневич в интервью BBC Украина сообщил, что через 2-3 месяца в Верховной Раде начнут обсуждение законопроекта о демобилизации

сегодня, 13:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Обсуждение законопроекта о демобилизации и ее сроках начнется не ранее чем через 2-3 месяца. В частности, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич пояснил, что решение исключить норму о демобилизации из закона о мобилизации было принято по просьбе главнокомандующего Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

В ВР назвали сроки, когда начнут работать над демобилизацией военных

Александр Завитневич

Нардеп напомнил, что когда законопроект разрабатывался в 2023 году, ситуация на фронте была одной, но на момент его принятия она уже изменилась. По его словам, парламентарии прислушались к главнокомандующему и министру обороны.

При этом Завитневич признал, что было большое желание прописать демобилизацию, ведь депутаты понимают, что воевать больше двух лет – это очень тяжело. При этом, по его словам, некоторые бригады по разным причинам не имели возможности провести полноценную ротацию. Но, говорит политик, если бы депутаты приняли закон, то многие опытные военные могли бы уйти из армии одновременно. По его словам, трудно представить, что бы произошло, если бы в подразделениях не осталось бы опытных бойцов.

Завитневич сообщил, что законопроект о демобилизации готовится Министерством обороны вместе с Генеральным штабом. По его словам, народные депутаты пока не занимаются его подготовкой. Он добавил, что нужно постоянно находиться в контакте с Министерством обороны и Генеральным штабом и оценить результаты мобилизации через 2-3 месяца. Тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации, сказал Завитневич и добавил, что демобилизация действительно нужна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине усиленными темпами проходит мобилизация.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1ee0p4n4ppo?at_link_type=web_link&at_bbc_team=editorial&at_campaign=Social_Flow&at_ptr_name=facebook_page&at_link_origin=BBC_News_Ukrainian&at_campaign_type=owned&at_format=link&at_link_id=D47607CE-287A-11EF-BCE7-E3
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