В ВР назвали инициативу президента "совершенно идиотской": детали

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк раскритиковал идею раздачи тысячи гривен каждому украинцу, о которой объявил президент Владимир Зеленский. По словам нардепа, человек, который придумал такую инициативу, должен быть уволен и понести за это ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк в ходе общения с журналистами в Верховной Раде прокомментировал решение президента Владимира Зеленского раздать тысячу гривен.

"Я считаю это абсолютно идиотской инициативой, не имеющей никакой корреляции ни со здравым смыслом, ни с военной экономикой, ни с банальным пониманием хотя бы основ государственной политики", — считает нардеп.

По словам Железняка, человек, придумавший идею раздать деньги во время войны "должен быть немедленно уволен с должности". Кроме того, нардеп отмечает, что в случае, если эта инициатива была от чиновника, то он должен "понести ответственность" за тысячу Зеленского.

Как объясняет народный депутат, у Украины нет лишних денег, однако даже если есть неиспользованные деньги, то их можно было бы раздать социальным группам, которые нуждаются в них больше всего.

"У нас нет лишних денег, когда члены правительства выходят и говорят о том, что у нас есть неиспользованные деньги партнеров, пусть скажут чьи эти деньги. У нас нет необходимости раздавать просто так тысячу гривен. У нас есть ВПЛ, у нас есть учителя, которым мы уменьшаем зарплату этим бюджетом. У нас есть много расходов, связанных с войной, но не военных расходов, как минимум реабилитация военных", — сказал Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего отношение украинцев к тысяче Зеленского.

Также "Комментарии" писали о политологе, который объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством".



