В ВР назвали инициативу президента "совершенно идиотской": детали

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Slava Kot
Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк раскритиковал идею раздачи тысячи гривен каждому украинцу, о которой объявил президент Владимир Зеленский. По словам нардепа, человек, который придумал такую инициативу, должен быть уволен и понести за это ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк в ходе общения с журналистами в Верховной Раде прокомментировал решение президента Владимира Зеленского раздать тысячу гривен.
По словам Железняка, человек, придумавший идею раздать деньги во время войны "должен быть немедленно уволен с должности". Кроме того, нардеп отмечает, что в случае, если эта инициатива была от чиновника, то он должен "понести ответственность" за тысячу Зеленского.
Как объясняет народный депутат, у Украины нет лишних денег, однако даже если есть неиспользованные деньги, то их можно было бы раздать социальным группам, которые нуждаются в них больше всего.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего отношение украинцев к тысяче Зеленского.
Также "Комментарии" писали о политологе, который объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством".
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