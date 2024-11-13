В ВР думают о договоренностях прекращения войны: называют новый срок выборов

В украинских и иностранных медиа заговорили о возможных датах проведения выборов. Распространяется информация о вероятной дате выборов на 25 мая , до этой даты прогнозируют прекращение огня. Однако в Верховной Раде не разделяют такие мнения. Нардепка Виктория Гриб предполагает проведение выборов, однако не весной, а осенью. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Новости Live", сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По ее мнению, наиболее вероятным сроком их проведения является осень. Ведь по законодательству, для организации выборов необходимо заблаговременно уведомить население за 6 месяцев.

“Если мы как-то договоримся, и война прекратится, скажем, в феврале, то можно будет добавить еще полгода и организовать выборы. Если этого не произойдет и война будет продолжаться, то я не вижу оснований для проведения выборов", — отметила Виктория Гриб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отсутствуют основания для проведения выборов из-за продолжающейся интенсивной войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что такие публикации на основе анонимных источников не объясняют, почему именно так должно произойти. По его словам, война сейчас находится в "горячей фазе", как и год назад, а у России нет реальных намерений переходить к переговорам, продолжая выдвигать ультиматумы, угрожающие суверенитету Украины. По его мнению, нет никаких оснований для начала политических процессов.

Напомним, что в медиа распространяется информация, что на проведении выборов отмечают в США. Таким путем якобы хотят устранить Зеленского.



