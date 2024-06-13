В ВР думают над тем, как прекратить беспредел ТЦК: какие уже есть идеи

Народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп Егор Чернев в эфире телемарафона назвал позорным явлением потасовку между сотрудниками ТЦК и работниками скорой помощи, которая на днях произошла в Одессе.

Егор Чернев

По его словам, он еще такого не видел, чтобы военные дрались с врачами.

Чернев рассказал, что в настоящее время профильный комитет рассматривает разные пути, которые помогли бы предотвратить подобные ситуации в будущем. В частности, рассматривается один из вариантов, который заключается в передаче функций ТЦК гражданским органам, то есть вывод их из подчинения Вооруженных сил или Министерства обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сотрудники ТЦК часто попадают в скандалы, когда хватают людей на улицах и везут их на уточнение учетных данных. В этой связи в Верховной Раде уже призвали работников военкоматов прекратить произвол и дать мужчинам предусмотренные законом два месяца для того, чтобы они самостоятельно обновили свои данные.

При этом в Верховной Раде убеждены, что в Украине достаточно мотивированных граждан, готовых защищать страну, и нет необходимости хватать всех подряд на улице. В частности, в опросах цифра тех, которые тем или иным способом готовы защищать Украину, стабильно превышает 50%. В Польше, например, опросы показывают, что только 15% готовы воевать в случае нападения на их страну. Кроме того, для мобилизации принятый недавно закон не принципиален. Фактически основные правила, установленные Кабмином в постановлении от 16 мая.

При этом известно, что ВР приглашала на встречу руководителей областных ТЦК, чтобы обсудить с ними разные проблемные ситуации, однако никто из них на встречу не явился.





