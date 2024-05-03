В Верховной Раде рассказали при каких условиях и когда завершится война

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Как отметил народный депутат Александр Федиенко, война в Украине завершится, если будет соблюдено несколько условий.
Александр Федиенко
Кроме того, Федиенко считает, что для того чтобы война была завершена, западные партнеры должны выполнить все взятые на себя обязательства. Также, подчеркнул нардеп, война будет завершена и тогда, когда российская ракета ударит по территории западных партнеров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным западных СМИ, сейчас начались поставки западного вооружения в Украину. Впрочем, якобы у американских чиновников есть пессимистические прогнозы по поводу интенсивности этих поставок. Они считают, что Соединенные Штаты не смогут постоянно поддерживать их высокий темп. Кроме того, НАТО нужно подумать о том, какое вооружение можно предоставить Украине. Чиновники предполагают, что следующие виды помощи могут поступить Украине в конце лета, а может даже и позже.
Кроме того, известно, что Украина активно готовится к саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии. Там она рассчитывает сформировать коалицию, которая поддержала бы "формулу мира" президента Владимира Зеленского и начала работу по принуждению террористической России к миру на условиях Украины.
При этом известно, что Россию на саммит мира в Швейцарию не позвали, хотя Швейцария активно лоббировала ее участие.
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