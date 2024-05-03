В Верховной Раде рассказали при каких условиях и когда завершится война

Как отметил народный депутат Александр Федиенко, война в Украине завершится, если будет соблюдено несколько условий.

Александр Федиенко

"У меня четкая позиция по этому поводу. Только тогда, когда мы будем иметь, не только духовное превосходство над рабами",

– отметил народный избранник.

Кроме того, Федиенко считает, что для того чтобы война была завершена, западные партнеры должны выполнить все взятые на себя обязательства. Также, подчеркнул нардеп, война будет завершена и тогда, когда российская ракета ударит по территории западных партнеров.

"Каждый раз когда с коллегами бываем на востоке мы слышим от военных, дайте нам оружие! И этот вопрос пока остается открытым",

– подчеркни народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным западных СМИ, сейчас начались поставки западного вооружения в Украину. Впрочем, якобы у американских чиновников есть пессимистические прогнозы по поводу интенсивности этих поставок. Они считают, что Соединенные Штаты не смогут постоянно поддерживать их высокий темп. Кроме того, НАТО нужно подумать о том, какое вооружение можно предоставить Украине. Чиновники предполагают, что следующие виды помощи могут поступить Украине в конце лета, а может даже и позже.

Кроме того, известно, что Украина активно готовится к саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии. Там она рассчитывает сформировать коалицию, которая поддержала бы "формулу мира" президента Владимира Зеленского и начала работу по принуждению террористической России к миру на условиях Украины.

При этом известно, что Россию на саммит мира в Швейцарию не позвали, хотя Швейцария активно лоббировала ее участие.