В Верховной Раде рассказали о шокирующем случае в работе ТЦК. Требуют расследования

Ирина Фриз рассказала о шокирующем случае противоправных действий представителей Шостскинского районного ТЦК и СП. По ее словам, накануне она получила обращение, от жены мобилизованного о том, что ее муж получив повестку пришел в указанное время в ТЦК и СП и несмотря на ухудшение своего состояния и упор на проблемы с сердцем и хроническими заболеваниями, решением ВЛК он был признан — пригодным и направлен в учебный центр.

Ирина Фриз

Как рассказывает нардеп, в ходе перемещения у мобилизованного резко ухудшилось состояние, и он потерял сознание. Несмотря на обещания представителей Шосткинского районного ТЦК и СП направить его на дополнительное обследование, этого не произошло. Уже при следующем перемещении мужчине снова стало плохо и он потерял сознание, после чего попал в реанимацию с инфарктом, где и находится.

"Требую проверки и беспристрастного расследования данных обстоятельств представителями ДБР и признания вины горе-специалистами в Шосикинском районном ТЦК и СП с привлечением к ответственности",

– написала в Фейсбуке нардеп.

Также политик рассказала, как должны действовать мужчины, страдающие от произвола работников ТЦК.

"Ответ один – сразу обращайтесь в ДБР. Не медлите. Делайте информационно известны все случаи и всех причастных к совершению противоправных действий, чтобы не допустить создания противозаконной системы",

– добавила Фриз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Федор Вениславский рассказывал о том, что работников ТЦК будут наказывать за то, что они нарушают права призывников. По его словам, в зависимости от самого нарушения сотрудник ТЦК может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности. Кроме того, политик рассказал, что некоторые работники ТЦК, нарушившие права призывников, в качестве наказания отправили служить в боевые подразделения на фронт.