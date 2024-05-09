В Верховной Раде рассказали, когда и на сколько повысят тариф на электроэнергию

Правительство готовится к тому, чтобы повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко

По словам нардепа, Кабмин усердно ведет подготовку к этому шагу. Сейчас ведутся дискуссии по поводу цены, ее планируют установить в диапазоне 3,5-4 гривны. То есть повышение будет в 1,5 раза. Нардеп прогнозирует, что новый тариф будет введен уже с 1 июня.

Впрочем, народный депутат подчеркнул, что предстоит дискуссия с Кабмином, который должен предоставить расчеты нового тарифа на электроэнергию.

"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины",

– сказал Кучеренко.

При этом известно, что ранее в Нацбанке говорили о том, что украинцев ожидает существенное повышение стоимости электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия методически уничтожает объекты энергетики в Украине. При этом ряд экспертов уже прогнозируют, что впереди у Украины очень тяжелая осень и зима с отключениями света. Они даже рекомендовали тем, кто имеет возможность выехать за границу. Другим они советуют готовиться к сложным временам прямо сейчас – покупать генераторы, делать запасы.

Кроме того, власти призвали украинцев сократить потребление электроэнергии в пиковые часы, чтобы не пришлось вводить график отключения электроэнергии на всей территории страны. При этом эксперты даже посоветовали правительству пойти на существенное повышение стоимости электроэнергии, будто бы тогда не придется уговаривать украинцев экономить, в этом они будут заинтересованы сами.