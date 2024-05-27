В Верховной Раде рассказали, к чему должен готовиться Путин

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Ткачик Олеся
Издание Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что, якобы, кремлевский диктатор Владимир Путин готов к прекращению огня и заморозке войны по линии фронта по состоянию на данный момент. Как отметил нардеп Даниил Гетманцев, на самом деле, в этой информации нет ничего нового. РФ регулярно производит вбросы такого характера, добавил политик.
Данил Гетманцев
Более того, по его словам, такие разговоры о якобы готовности России к мирным переговорам будут появляться чаще, особенно в контексте того, что в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира.
При этом политик считает, что вряд ли у кого-то остались иллюзии относительно того, можно ли верить кремлевскому диктатору. Особенно после того, как Путин аннексировал Крым, часть Донбасса, врал о том, что не собирается нападать на Украину.
По его словам, на самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин должен готовиться к международному трибуналу в Гааге.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что обсуждать завершение войны лидеры стран будут на саммите мира в Швейцарии.
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