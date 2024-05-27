В Верховной Раде рассказали, к чему должен готовиться Путин

Издание Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что, якобы, кремлевский диктатор Владимир Путин готов к прекращению огня и заморозке войны по линии фронта по состоянию на данный момент. Как отметил нардеп Даниил Гетманцев, на самом деле, в этой информации нет ничего нового. РФ регулярно производит вбросы такого характера, добавил политик.

Данил Гетманцев

Более того, по его словам, такие разговоры о якобы готовности России к мирным переговорам будут появляться чаще, особенно в контексте того, что в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира.

"Цель этих информационных вбросов усилить противостояние и недовольство в нашем уставшем от войны обществе, зондирование реакции партнеров и дальнейшее искажение объективной реальности, где НАТО напало на Россию, а Путин на самом деле является миротворцем, защищающим "русский мир",

– отметил народный депутат.

При этом политик считает, что вряд ли у кого-то остались иллюзии относительно того, можно ли верить кремлевскому диктатору. Особенно после того, как Путин аннексировал Крым, часть Донбасса, врал о том, что не собирается нападать на Украину.

"У каждого сейчас будет своя правда – это верно. Впрочем, между этими "правдами" призрак внутреннего раздора, который в последний раз дал о себе знать во время предыдущих освободительной борьбы почти 100 лет назад, и который еще раз испытает нас в критические времена нашей истории. Воевать при демократии сложно, но на самом деле при ее сохранении (хотя бы в какой-либо идеальной форме она есть) мы в том числе и воюем",

– подчеркнул нардеп.

По его словам, на самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин должен готовиться к международному трибуналу в Гааге.

"И это еще будет очень неплохой сценарий, если, конечно, доживет до него",

– отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что обсуждать завершение войны лидеры стран будут на саммите мира в Швейцарии.



