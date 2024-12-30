В Верховной Раде признали, что Трамп не даст Украине денег: в чем причина

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Кречмаровская Наталия
В январе 2025 года избранный президент США Дональд Трамп получит полные полномочия. В Украине уже выражают опасения по поводу дальнейшей поддержки со стороны США.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE рассказала о вероятной дальнейшей ситуации.
Она отметила, что вся избирательная кампания новоизбранного президента Трампа выстраивалась в том, что нужно контролировать, куда Украина тратит средства партнеров.
Она подтвердила, что украинцы и сами чувствовали все это время и слышали от расследователей о нецелевом финансировании, хищении средств.
Напомним, что в 2025 году ситуация, как писал портал "Комментарии", может сложиться не в пользу Украины. Издание Politico спрогнозировало, что ожидает Европу после инаугурации Трампа и как изменится ход войны в Украине. По данным издания, Европу ожидают неспокойные времена.
“Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США – это еще один шок после пандемии коронавируса и войны в Украине. Его политика по отношению к НАТО и тарифам вызовет еще большую нестабильность на континенте, где политический и политический истеблишмент уже шатается", — говорится в сообщении.
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