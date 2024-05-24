В Верховной Раде отреагировали на информацию о том, что Янукович прилетел в Беларусь

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Ткачик Олеся
Богдан Яременко напомнил, что в марте 2022 года бывший президент Виктор Янукович уже прилетал в Беларусь.
Виктор Янукович
На самом деле, говорит народный депутат, правда заключается в том, что известно, что в Беларуси приземлилось что-то, что называется "самолет Януковича".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным мониторингового канала "Беларусский Гаюн" около часа дня в Беларусь прилетел самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом не сообщалось о том, был ли он сам на борту.
Известно, что в последний раз Януковича возили в Беларусь в марте 2022 года. оккупанты надеялись, что они смогут захватить Киев и отправить в Украину Януковича в качестве "легитимного" президента. Впрочем, такие замыслы врага провалились.
Сейчас снова Януковича привлекли в Беларусь. При этом там находится и кремлевский диктатор Владимир Путин. Он уже успел заявить , что не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным. Кремлевский диктатор даже посетовал, что в случае заключения мирного соглашения, он даже не знает с кем его подписывать в Украине. При этом известно, что в террористической России еще называют Виктора Януковича "легитным президентом". Кроме того, известно, что РФ активно разгоняет ИПСО о том, что Зеленский потерял свою легитимность.
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Ігор
сегодня, 20:15
Ви не зрозуміли. Він особисто запрошення до Ростову привіз 3 героям Росії: Єрмаку Гетманцеву і їхньому Петрушці.