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Главная Новости Политика Украины 2024 В Верховной Раде отреагировали на информацию о том, что Янукович прилетел в Беларусь
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В Верховной Раде отреагировали на информацию о том, что Янукович прилетел в Беларусь

Нет никакого значения для Украины прилетел ли бывший президент Виктор Янукович в Беларусь, или нет, отметил народный депутат Богдан Яременко

сегодня, 20:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Богдан Яременко напомнил, что в марте 2022 года бывший президент Виктор Янукович уже прилетал в Беларусь.

В Верховной Раде отреагировали на информацию о том, что Янукович прилетел в Беларусь

Виктор Янукович

"В марте 2022 года Янукович летал в Беларусь за подснежниками для Людки на восьмое марта. А сейчас вспомнил, что ему сдачи не дали – вернулся",
— сыронизировал народный депутат

На самом деле, говорит народный депутат, правда заключается в том, что известно, что в Беларуси приземлилось что-то, что называется "самолет Януковича".

"А еще большая правда в том, что не имеет никакого значения, чего он туда прилетел, и даже был ли на борту Янукович. Мерзлое не горит",
– отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным мониторингового канала "Беларусский Гаюн" около часа дня в Беларусь прилетел самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом не сообщалось о том, был ли он сам на борту.

Известно, что в последний раз Януковича возили в Беларусь в марте 2022 года. оккупанты надеялись, что они смогут захватить Киев и отправить в Украину Януковича в качестве "легитимного" президента. Впрочем, такие замыслы врага провалились.

Сейчас снова Януковича привлекли в Беларусь. При этом там находится и кремлевский диктатор Владимир Путин. Он уже успел заявить , что не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным. Кремлевский диктатор даже посетовал, что в случае заключения мирного соглашения, он даже не знает с кем его подписывать в Украине. При этом известно, что в террористической России еще называют Виктора Януковича "легитным президентом". Кроме того, известно, что РФ активно разгоняет ИПСО о том, что Зеленский потерял свою легитимность.




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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid0D3m68Qv3eied9A4vphmQA68Gz1Tm2JbDKKw7kSaNgcG9KwCAMSLVpgfw9R5Rv7nul
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