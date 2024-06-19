В Верховной Раде объяснили, почему Китай не поможет завершить войну в Украине

Чем больше Запад, Китай и Глобальный Юг говорят о мире для Украины, тем яснее становится истина, известная всем украинцам: мир на украинской земле наступит тогда, когда мы победим Россию, отметил народный депутат Николай Княжицкий.

Китай

"Это зависит от мужества Сил обороны Украины, стойкости украинцев и понимания властью того, что они слуги своего народа, а не небожители, гениально ведущие украинский народ в страну счастья и простых решений. Безответственное проведение мобилизации властью показало, что она воспринимает собственный народ как чужой, почти покоренный во время враждебного захвата. Продолжать эту практику значит подрывать волю украинцев к стойкости. Это игра на руку врагу", – заявил нардеп.

При этом он убежден, что ставка украинских властей на позитивную роль Китая в завершении российской агрессии против Украины изначально была результатом политической неграмотности, бизнес-жадности и отсутствия понимания процессов в мировой политике.

"Власть никак не может понять, что у Украины нет выбора между Западом и Китаем, потому что нам помощь оказывает демократический мир, а коммунистическая КНР – рашистской России", — отметил политик.

При этом нардеп подчеркнул, что итоговый документ Саммита мира в Швейцарии показал, что украинские власти готовили его для одного жениха – Китайской Народной Республики. От "мирного плана" Владимира Зеленского в этом документе почти ничего не осталось, то есть даже намека на вывод российских войск с украинской территории, выплаты нашему государству репараций.

"Китайский жених не явился, что было понятно каждому человеку, хоть немного понимающему мировую политику. Накануне широкомасштабного вторжения Си Цзиньпин и Путин подписали декларацию о "не имеющей границ" дружбе, новый мировой порядок и неприемлемость расширения НАТО на Украину. И с этого времени китайский лидер не изменил свою позицию, напротив, только усилил помощь "своему российскому другу", — заявил Княжицкий.

Более того, он заявил, что надеяться на то, что швейцарский саммит станет первой ступенькой для старта переговоров о мире с участием России, в чем поможет "ее великий китайский брат", означает приближение Украины к поражению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что позиции Китая и РФ по войне в Украине сходятся.



