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Ткачик Олеся
Чем больше Запад, Китай и Глобальный Юг говорят о мире для Украины, тем яснее становится истина, известная всем украинцам: мир на украинской земле наступит тогда, когда мы победим Россию, отметил народный депутат Николай Княжицкий.
Китай
При этом он убежден, что ставка украинских властей на позитивную роль Китая в завершении российской агрессии против Украины изначально была результатом политической неграмотности, бизнес-жадности и отсутствия понимания процессов в мировой политике.
При этом нардеп подчеркнул, что итоговый документ Саммита мира в Швейцарии показал, что украинские власти готовили его для одного жениха – Китайской Народной Республики. От "мирного плана" Владимира Зеленского в этом документе почти ничего не осталось, то есть даже намека на вывод российских войск с украинской территории, выплаты нашему государству репараций.
Более того, он заявил, что надеяться на то, что швейцарский саммит станет первой ступенькой для старта переговоров о мире с участием России, в чем поможет "ее великий китайский брат", означает приближение Украины к поражению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что позиции Китая и РФ по войне в Украине сходятся.
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