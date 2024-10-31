logo

BTC/USD

71633.49

ETH/USD

2612.33

LTC/USD

71.60

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В Верховной Раде назвали преимущества "тысячи Зеленского"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Верховной Раде назвали преимущества "тысячи Зеленского"

Народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк считает, что "тысяча Зеленского" может увеличить поступление налогов в бюджет Украины.

сегодня, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк указала на два преимущества, которые может получить экономика Украины от раздачи тысячи гривен, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Также нардепка указала на риск от "тысячи Зеленского".

В Верховной Раде назвали преимущества "тысячи Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский

Ольга Василевская-Смаглюк в ходе общения с журналистами в Верховной Раде оценила инициативу Зеленского раздать по тысяче гривен. По ее словам, благодаря "тысячи Зеленского" можно получить больше налогов в бюджет в следующем году, а также поддержать отечественный бизнес.

"К сожалению, у нас на следующий год ожидается недополучение налогов в бюджет НДС. И таким образом, возможно, хотят стимулировать НДС, чтобы потом с этой тысячи, когда все заплатят НДС, взыскать на армию. То есть 20% из этой тысячи для каждого все одно пойдет на армию. Мы не можем по-другому использовать средства наших партнеров… Второе – это поддержать отечественного производителя, бизнес. Это из хорошего, что это может принести", – говорит Василевская-Смаглюк.

По словам народной депутатки "Слуги народа" выделившиеся из бюджета деньги можно было направить на группы населения, которые в них нуждаются больше всего, а не раздавать всем.

"Из рисков, которые я вижу: эти средства можно было потратить на более нуждающуюся категорию населения", — добавила Василевская-Смаглюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР назвали инициативу Зеленского по раздаче тысячи гривен "абсолютно идиотской". По словам депутата "Голоса" Ярослава Железняка после резкого повышения налогов "тысяча Зеленского" не имеет здравого смысла.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к "тысячи Зеленского".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/espresotb/113505
Теги:

Новости

Все новости