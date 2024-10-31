В Верховной Раде назвали преимущества "тысячи Зеленского"

Народная депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк указала на два преимущества, которые может получить экономика Украины от раздачи тысячи гривен, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Также нардепка указала на риск от "тысячи Зеленского".

Президент Украины Владимир Зеленский

Ольга Василевская-Смаглюк в ходе общения с журналистами в Верховной Раде оценила инициативу Зеленского раздать по тысяче гривен. По ее словам, благодаря "тысячи Зеленского" можно получить больше налогов в бюджет в следующем году, а также поддержать отечественный бизнес.

"К сожалению, у нас на следующий год ожидается недополучение налогов в бюджет НДС. И таким образом, возможно, хотят стимулировать НДС, чтобы потом с этой тысячи, когда все заплатят НДС, взыскать на армию. То есть 20% из этой тысячи для каждого все одно пойдет на армию. Мы не можем по-другому использовать средства наших партнеров… Второе – это поддержать отечественного производителя, бизнес. Это из хорошего, что это может принести", – говорит Василевская-Смаглюк.

По словам народной депутатки "Слуги народа" выделившиеся из бюджета деньги можно было направить на группы населения, которые в них нуждаются больше всего, а не раздавать всем.

"Из рисков, которые я вижу: эти средства можно было потратить на более нуждающуюся категорию населения", — добавила Василевская-Смаглюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР назвали инициативу Зеленского по раздаче тысячи гривен "абсолютно идиотской". По словам депутата "Голоса" Ярослава Железняка после резкого повышения налогов "тысяча Зеленского" не имеет здравого смысла.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к "тысячи Зеленского".