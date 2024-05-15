В Верховной Раде беспощадно раскритиковали Блинкена: в чем дело

В Верховной Раде подвергли критике госсекретаря Энтони Блинкена за то, что он исполнил в киевском баре песню "Rocking In The Free World" Нила Янга. Как отметил в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев, для этого он нашел время и вдохновение.

Энтони Блинкен

"В то же время не понимаю почему он не удосужился встретиться с парламентариями из разных фракций ВР, с оппозицией включительно, как делали все американские гости такого уровня до 2019 года. Ибо, если продолжать играть рок в свободном мире, надо, чтобы он остался свободным. В котором оппозиция может контролировать большинство и ее не лишают законных инструментов",

– заявил нардеп.

Прокомментировал выступление Блинкена и нардеп Богдан Яременко. По его словам, американская дипломатия "качает". То есть, по его словам, Украина – часть этого свободного мира, мессидж читается несложно.

"Но не заходит... Десять лет мы объясняем свободному миру, что защищаем и его. Нас сначала не слушают, дальше не слышат, не понимают, потом не могут сделать то, что нужно или даже то, что ожидаем мы",

– написал в Фейсбуке нардеп.

Политик напомнил, что полгода ожидания решения американского Конгресса — выделять деньги, чтобы качать в свободной и еще живой Украине или все же на стену с Мексикой, унесли жизни очень и очень многих защитников свободного мира.

"Потери, которых можно было бы избежать, если бы нам было чем вести контр-батарейную борьбу и отогнать российскую авиацию от передовой (то есть, что без помощи свободного мира мы смогли сделать с российским черноморским флотом). Задержка с этим судьбоносным решением сопровождалась таким мощным кавканием пророссийской пятой колонны в США, что казалось будто совсем это не Америка качает у себя дома",

– подчеркнул нардеп.

При этом политик добавил, что абсолютно прав Энтони Блинкен, предупреждая, что Украина должна оставаться демократией, чтобы рассчитывать на помощь свободного мира. Но, по его словам, Украина не станет демократией, если проиграет эту войну. Кроме того, подчеркнул политик, отнюдь не факт, что демократическая Украина сможет рассчитывать на помощь США после следующих президентских выборов в Америке. Да и судьба самой американской демократии не выглядит такой уж безоблачной, если вспомнить процедуру передачи власти после предыдущих выборов президента в США.

"Да, мы очень благодарны за жизненно важную помощь США. Без нее мы наверняка проиграли бы эту войну. Мы понимаем это. Но мы также не можем не видеть все то, что производит впечатление, будто США исполняют для свободного мира не рок-н-ролл, а какую-то другую музыку похожую на российский шансон. Некоторые слова о не бомбить российские НПЗ мы уже можем отчетливо услышать",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Энтони Блинкен посетил Киев с необъявленным визитом и рассказал , что РФ должна заплатить за восстановление Украины.