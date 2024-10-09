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Главная Новости Политика Украины 2024 В УП заявили о давлении со стороны Офиса президента: обещают последствия на международном уровне
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В УП заявили о давлении со стороны Офиса президента: обещают последствия на международном уровне

В УП заявили, что Офис президента блокирует размещение рекламы в издании и рекомендует спикерам не посещать мероприятия редакции

сегодня, 13:10
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Ткачик Олеся

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Офис президента оказывает давление на редакцию, пытаясь заблокировать размещение рекламы на сайте. Об этом она сообщила в интервью Института массовой информации.

В УП заявили о давлении со стороны Офиса президента: обещают последствия на международном уровне

Севгиль Мусаева

На вопрос ИМИ о вызовах, с которыми "Украинская правда" столкнулась в 2024 году, Мусаева вспомнила о мобилизации и давлении со стороны Офиса президента.

"Второй вызов, и я могу об этом сказать, это давление со стороны Офиса президента. Они блокируют размещение рекламы разными партнерами и блокируют участие представителей власти в наших ивентах. То есть ОП обзванивает потенциальных рекламодателей и просит не размещать рекламу в Украинской правде и не приходить на наши мероприятия", — сказала главная редактор "Украинской правды".

По ее словам, во время недавнего мероприятия издания, посвященного вопросам экспорта, четыре участника отказались от участия. Мусаева расценивает это как проявление экономического давления на редакцию.

Кроме того, редактор сообщила, что владельцу "Украинской правды" поступали предложения о продаже издания, которые он отклонил. Мусаева считает это еще одним проявлением давления на редакцию.

Кроме того, на странице "Украинской правды" в Фейсбуке было обнародовано заявление относительно давления на редакцию.

"Мы официально заявляем, что каждая попытка конкретных чиновников из руководства Офиса президента повлиять на журналистов "Украинской правды" будет освещена публично и будет иметь последствия на международном уровне. Каждая подобная попытка лишь укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти", — говорится в заявлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг "Укринформа", где Офис президента ввел "темники".




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Источник: https://imi.org.ua/monitorings/sevgil-musayeva-op-obdzvonyuye-reklamodavtsiv-i-prosyt-ne-rozmishhuvaty-reklamu-v-ukrayinskij-pravdi-i64155
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