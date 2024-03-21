В Украине закроют реестр "Международных спонсоров войны": какая причина

На заседании правительства было принято решение закрыть реестр "Международных спонсоров войны", а его страница будет переадресовываться на сайт "Государственный реестр санкций" от Совета нацбезопасности и обороны Украины. В правительстве объяснили, что решение было принято из-за негативного влияния этого списка на противодействие российской агрессии.

Правительство закрывает реестр "Международных спонсоров войны". Фото из открытых источников

19 марта во время заседания Кабмина были обсуждены вопросы санкционной политики Украины, в том числе и деятельность реестра "Международных спонсоров войны". К заседанию были привлечены секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Василий Малюк, генеральный прокурор Андрей Костин, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик, а также представители посольств из более чем 15 стран.

В ходе заседания МИД указало, что получает от стран-партнеров уведомление об отсутствии нормативной базы для реестра "Международных спонсоров войны". По их словам, существование списка оказывает негативное влияние на принятие важных решений по противодействию российской агрессии. Минюст также указал неприемлемым, что от Украины распространяется информация, которая не урегулирована на законодательном уровне.

Таким образом, было принято решение о закрытии реестра "Международных спонсоров войны".

"А также о переадресации Национальным агентством по предотвращению коррупции пользователей со страницы "Международные спонсоры войны" на веб-сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины "Государственный реестр санкций"", — говорится в заявлении правительства.

В правительстве объясняют, что таким образом будет создан единственный правдивый ресурс, в отношении которых Украина применяет санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компании PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны

Также "Комментарии" писали, что НАПК расширило перечень международных спонсоров войны и добавили известную алкогольную компанию.