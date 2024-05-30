По информации The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких недель уволил ряд высокопоставленных чиновников, близких к Администрации президента США Джо Байдена.

Владимир Зеленский

Издания подчеркивает, что разногласия между Офисом президента и Белым домом усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Этот визит был также использован для того, чтобы "удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией".

Однако Зеленский, по словам присутствовавших на встрече чиновников, "разозлился". При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба якобы отверг слова госсекретаря, подчеркнув, что Вашингтон преувеличивает масштабы проблемы.

Как отметил бывший член ЦИК Андрей Магера, если Офис президента допустит еще несколько таких демаршей, то с ним просто прекратят работу. Кроме того, Вашингтон может остановить предоставление финансовой и военной помощи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время президент Владимир Зеленский, якобы, выглядит раздраженным из-за ситуации на фронте. В частности, он критикует Соединенные Штаты за неоказание своевременной помощи Украине, а также за то, что президент Джо Байден не намерен ехать на Глобальный саммит мира. Зеленский прямо заявлял, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет аплодировать такому решению. Кроме того, отмечалось, что отсутствие президента США снизит представительский уровень саммита. Лидеры других стран могут последовать примеру Байдена и не приехать на саммит.

Кроме того, Украине также раздражают регулярные требования США не бить по территории России, в том числе по НПЗ, а теперь и по "ядерному щиту".



