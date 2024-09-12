В Украине "на высшем уровне много нервничают": почему хотят показать план победы к выборам в США

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что президенту Владимиру Зеленскому не следует торопиться с планом победы, а показать его уже следующему президенту США. По его словам, украинское руководство нервничает по поводу выборов в США.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в комментариях Oboz.ua отметил, что США наиболее влиятельный партнер Украины в войне против РФ, поэтому украинская стратегия зависит от позиции Вашингтона, которая в свою очередь зависит от личности в Овальном доме. Как следствие, Портников предлагает план победы показать уже новому избранному президенту США.

"Ждать не так много. В такой войне, которая продолжается и будет продолжаться годами, даже если в какой-то момент закончится война высокой интенсивности, для чего пока нет каких-либо реальных предпосылок, полгода – это не время. Нам просто нужно готовиться к результатам выборов США, дождаться ноября, и не нервничать", – сказал Портников.

Политический обозреватель считает, что в Украине "на высшем уровне много нервничают" из-за возможного исхода выборов, поэтому Зеленский планирует показать план победы сразу трем лицам: президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Уже сентябрь, подождите 55 дней с этим планом и показывайте его победителям. Куда вы спешите? За 55 дней все равно коренным образом ничего не изменится", – призвал Портников.

Портников подчеркнул, что предстоящие шаги США уже известны. При победе Харрис будет сохранена политика Байдена по поводу помощи Украине. Трамп в случае президентства будет пытаться закончить войну переговорами, однако, по словам Портникова, он должен сначала найти подход к Путину, ведь тот не согласится на условия, которые будут благоприятны для США и не нанесут удара по Трампу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о важном решении США относительно Украины, которое, по его мнению, уже было принято.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис получила мощную поддержку после дебатов с Трампом, которая может изменить ход выборов в США.