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В США хотят устранить Зеленского: что известно о новых "планах" Америки

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию о планах США

12 ноября 2024, 18:20 comments2662
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Кречмаровская Наталия

В сети Интернет распространяется информация, что якобы высокопоставленные должностные лица США настаивают на проведении в Украине выборов. Выборы нужны якобы для того, чтобы избавиться от Президента Украины Владимира Зеленского. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эту информацию, сообщает портал "Комментарии".

В США хотят устранить Зеленского: что известно о новых "планах" Америки

Фото портал "Комментарии"

“Ложь: Госдепартамент США готовится провести выборы в Украине, чтобы избавиться от Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-служба российской службы внешней разведки”, — сообщили в Центре.

Отмечают, что информация о подготовке выборов – очередная выдумка россиян. Служба внешней разведки РФ активно участвует в информационной войне против Украины. Потому нельзя рассматривать это ведомство как источник правдивой информации.

"Нарратив о том, что Запад якобы разочарован Зеленским, враг начал продвигать еще с ноября 2023 года. А с весны 2024 года в медиапространстве начали регулярно появляться фейки о том, что Запад готовится "устранить" Зеленского. С самого начала эти усилия были составной частью операции "Майдан-3", направленной на дестабилизацию Украины и смену власти в 2024 году", — пояснили в Центре.

Также отметили, что после того, как проект "Майдана-3" провалился, нарратив об устранении Зеленского стал частью усилий спецслужб РФ по дискредитации Формулы мира и Плана победы, которые представил Президент Украины.

Пропагандисты используют следующий месседж: "Мероприятие не поддерживает ни Зеленского, ни его нереалистичные планы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США решили ослабить ограничения по использованию вооружения, предоставленного Пентагоном.




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Источник: https://t.me/spravdi/42844
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