В Слуге народу отыграли назад: уже не обещают выборы и триумфальное завершение войны в 2025 году

Брат председателя Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук возразил написанное в статье польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet. Стефанчук в своих соцсетях заявил, что против него якобы началась "лживая информационная атака".

Николай Стефанчук. Фото из открытых источников

"Издание распространяет ложные сведения и утверждает, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался о сроках проведения выборов за 6-9 месяцев. Это абсолютная и откровенная ложь. Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может", – написал политик.

Нардеп добавил, что "любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться только после победы Украины", а он сам якобы "ни разу не ужинал ни в одном ресторане с этим "журналистом".

Отметим, ранее после выхода интервью нардепа польскому изданию Wiadomości w Onet ряд СМИ опубликовал слова политика о том, что президентские выборы в Украине состоятся уже в следующем году, а Россия вернет Украине все территории, включая аннексированный в 2014-м глаза Крым и захваченные района Донбасса. Такие слова вызвали резонанс в соцсетях. Поэтому ответную реакцию с оправданиями от Николая Стефанчука долго ожидать не пришлось.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в Украине будут проведены только после завершения войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью для итальянского издания Corriere della Sera. Президент настаивает, что избирательное право должны обладать всеми военнослужащими и беженцами за рубежом, а сейчас все ресурсы направлены на оборону страны.



