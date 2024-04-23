В РФ начали судить как «военного преступника» первого нардепа. Стала известна его реакция

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело против народного депутата Алексея Гончаренко, обвиняемого в распространении военных "фейков", оправдании терроризма и разжигании ненависти. Известно, что максимальное наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

Алексей Гончаренко

При этом известно, что 22 апреля Московский военный суд приступил к рассмотрению дела против украинского нардепа.

Сам Гончаренко отреагировал на такую информацию своеобразно и отметил, что ему приятно, что он стал преступником для страны-агрессора.

"Очень приятно быть первым народным депутатом, которого судят за военные преступления в РФ. С нетерпением жду приговора! Такое почетное звание имеет не каждый!

– отметил народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Басманный районный суд Москвы издал решение , по которому заочно арестовал руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Поводом для судебного дела Басманного районного суда Москвы стал якобы взрыв автомобиля в октябре 2022 года, повредивший Крымский мост. В августе прошлого года Василий Малюк привел некоторые детали и отметил, что он и другие сотрудники спецслужб работали над этой операцией. По решению российского суда глава СБУ Василий Малюк объявлен в федеральный и международный розыск. По указу руководитель спецслужб заочно арестован на два месяца.

При этом Василий Малюк заявил, что решение российского суда не стоит внимания. По его словам, украинцев больше интересует суд над российским диктатором Владимиром Путиным.