В Раде считают, что запрет МИД на оказание консульских услуг за рубежом сыграет против Украины

Ограничительные меры, применяемые руководством Украины, в частности, запрет Министерства иностранных дел на предоставление консульских услуг украинцам, находящимся за рубежом, будут использованы Россией для расшатывания политической ситуации, и, в конечном итоге, обернутся против нашего государства. Соответствующее мнение в комментарии озвучила внефракционный народный депутат Юлия Яцык.



Народный депутат Юлия Яцык

По ее словам, тот факт, что МИД Украины ввел запрет на оказание мужчинам призывного возраста консульских услуг за рубежом еще до вступления нового "закона о мобилизации" в силу, является априори недопустимым.

"Нет законных оснований для этого", — пояснила она.

Яцык убеждена, что введенное ограничение не способствует выполнению поставленных целей по возвращению украинцев из-за рубежа. Нардеп настаивает: дефицит военных в Украине нужно пополнять за счет мотивации, а не репрессивных методов.

"За два года те люди, которые уехали, те мужчины, те уклонисты, которые уехали, они уже ассимилировались, и 100% они найдут другие способы, как переехать в другую страну, которые не будут депортировать мужчин и не будут ставить такие жесткие условия, как, например, Польша и Литва", — пояснила она.

Парламентарий убеждена, что украинцы попросту приспособятся к современным условиям и ограничениям, и все равно они останутся за границей.

"Это определенно не способ вернуть людей. Наоборот, это способ искусственного распределения, расслоения украинцев на русскоязычных и украиноязычных, как было сначала, а потом на уклонистов и оставшихся. Однако все это искусственно, и точно не пойдет на пользу", — указала она.

Яцык считает, что сложившейся ситуацией умело может воспользоваться Россия.

"Россия может воспользоваться этим с информационной точки зрения, распространять информацию, что в Украине не соблюдаются основные конституционные демократические права и свободы, что такие репрессивные методы применяются к лицам, которые выехали, потому что они касаются не только уклонистов. Есть множество лиц, которые выехали законно и задолго до начала полномасштабной войны, которым просто нужно обновить паспорта. Кто-то там работает по контракту, а по контрактам есть жесткие санкции, если лицо досрочно его прекращает. То есть, там много вопросов. Нельзя одним махом решить проблему таким образом", — пояснила она.

Более того, продолжает нардеп, разделение украинцев играет на пользу РФ, а не на пользу дальнейшей победе Украины.

"Это искусственное расслоение населения, когда оно фактически провоцирует внутренний конфликт и внутренние противостояния, оно может использоваться внешним врагом, рашистами для какой-то там внутренней гражданской войны, ибо внутренние войны во время внешних вооруженных конфликтов всегда использовались, как инструмент ослабления противника. И я думаю, что россияне будут пытаться расшатывать ситуацию и по политическому вопросу, и по вопросу расслоения украинцев на хороших и плохих украинцев или правильных и неправильных. Но это точно нам на пользу не сыграет", — подытожила она.