В Раде ответили на ультиматум Грузии о "нормализации отношений"

Глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михеила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Арахамия обнародовал в своем Telegram-канале.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для "нормализации отношений", – отметил Давид Арахамия.

Парламентарий добавил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михеила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", – подытожил глава фракции "Слуга народа".

Отмети, в понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".

Среди них он упомянул Зураба Адеишвили – бывшего министра юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгия Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы. Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск. Недавно они возмутились его присутствием в немецком Бундестаге в составе делегации из Украины.

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