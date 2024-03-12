В Раде ответили на ультиматум Грузии о "нормализации отношений"

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Кравцев Сергей
Глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михеила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Арахамия обнародовал в своем Telegram-канале.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
Парламентарий добавил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михеила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций.
Отмети, в понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".
Среди них он упомянул Зураба Адеишвили – бывшего министра юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгия Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы. Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск. Недавно они возмутились его присутствием в немецком Бундестаге в составе делегации из Украины.
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