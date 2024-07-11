В правительстве ответили на запрос нардепа об установлении тарифа на свет: нужно создавать ВСК

Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что получил ответ от Кабмина об обоснованности установления с 1 июня регулируемой цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 4.32 грн за кВт*ч.

Тариф на свет

По его словам, так называемая магическая формула выглядит следующим образом: 1.70 1.88 063 0.11= 4.32

При этом народный депутат подчеркнул, что обращение было адресовано именно Кабмину и премьеру Денису Шмыгалю, поскольку именно КМУ своим постановлением устанавливает эту цену в рамках механизма ПСО. Однако ответ почему-то предоставило Минэнерго, хотя у него нет соответствующих полномочий.

"Как видите – обосновывающая Минэнерго цифра 4.32 грн значительно отличается от расчетной себестоимости, озвученной лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко в 0.97 грн за кВт*ч. Предлагаю воспринимать этот факт как заслуживающий тщательного исследования и изучения с целью установления истины. Возможным вариантом рассматриваю создание парламентской ВСК, которая бы имела полномочия профессионально и прозрачно исследовать все без исключения факторы роста себестоимости электроэнергии за последние годы", — написал в Фейсбуке Кучеренко.

По его словам, расчеты Минэнерго основываются на констатации определенных фактов и утверждений.

Так, в министерстве указывают, что себестоимость электроэнергии, произведенной двумя государственными энергокомпаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на уровне 1.7 грн за кВт*ч. В том же письме, добавляет нардеп, приводится динамика роста себестоимости электроэнергии от "Энергоатома" и ее причины, совершенно не выглядящие бесспорными и приемлемыми.

"Фактическая себестоимость производства электрической энергии АО "НАЭК "Энергоатом" на АЭС составила в 2019 году – 0,67 грн/кВт·ч, в 2020 году – 0,75 грн/кВт·ч, в 2021 году – 0,78 грн/ кВт·ч, в 2022 году – 1,09 грн/кВт·ч, в 2023 году – 1,55 грн/кВт·ч и плановая в 2024 году – 1,7 грн/кВт·ч (все по НДС).

Основными причинами роста фактической полной себестоимости электроэнергии выраженного в грн за 1 кВтч за период 2019-2024 года является существенное снижение отпуска электроэнергии в результате оккупации российской федерацией Запорожской АЭС (при этом АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает нести расходы на заработную плату, персонала АЭС, и расходы на электроэнергию для станции для поддержания систем безопасности АЭС), существенное увеличение стоимости закупаемых за рубежом ядерного топлива и других расходных материалов, переоценка активов компании, влияние инфляционных процессов и увеличение курса иностранной валюты", — сказано в письме.

Кучеренко отметил, что органом управления в НАЭК "Энергоатом" является Кабмин, а не Минэнерго, и именно правительство вместе с Минфином утверждает финансовый план компании, на основании которого можно произвести расчеты себестоимости.

"После недавней корпоратизации ситуация может измениться худшей в плане максимального вывода компании из-под контроля правительства, что уже отразилось на определенных управленческих решениях и явно не в пользу потребителей", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, в письме Минфина акцентируется внимание еще на двух основных факторах, которые существенно повлияли на расчетную себестоимость:

— тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" 0.63 грн за кВт*ч, действительно за последние годы имевший очень резкую динамику на увеличение.

— тариф на распределение "операторами систем распределения" 1.88 грн за кВт*ч (2 класс напряжения), который также существенно вырос за последние годы.

Кучеренко подчеркивает, что оба тарифа являются регулируемыми государством в лице НКРЭКУ, которое по закону устанавливает на основании расчетов по специальной методике и контролирует целевое использование средств. НКРЭКУ по закону имеет чрезвычайно широкие полномочия по регулированию рынка, контролю за всеми процессами и наказанию всех без исключения участников рынка.

"Вопрос, какие именно факторы повлекли за собой такой рост, на мой взгляд, так же нуждается в профессиональном и прозрачном изучении. Все это можно сделать только на основании глубоких и профессиональных аудитов финансово-хозяйственной деятельности всех субъектов рынка, причем сразу отмечу, что такое исследование ни в коем случае нельзя делать "политическим", в рамках какой-то компании "охота на ведьм", поскольку закончится все в таком случае очень плачевно", – считает нардеп.

При этом Кучеренко считает, что 0.11 грн за кВт*ч тариф на поставку также должен быть исследован. Он также является регулируемым и установлен НКРЭКУ по закону.

"И последнее. Меня лично в последнее время очень беспокоит очевидное монопольное положение НАЭК "Энергоатом" на энергорынке страны. Понятно, что компания, производящая более 50 процентов продукции на рынке, должна быть очень серьезно контролирована со стороны антимонопольных органов. Даже если она теоретически государственная. Пример "Нафтогаза" должен быть очень назидательным для нас всех", — говорит Кучеренко.

В этом плане, по словам Кучеренко, почему-то нет никакой активности НКРЭКУ и АМКУ за последние годы.

"Так же меня очень беспокоит так называемая "независимость" НКРЭКУ, которая очень часто в наших условиях превращается в коллективную безответственность и полную бесконтрольность. При всем уважении к институции – я понимаю о чем я говорю. Это предмет отдельной и очень тонкой профессиональной дискуссии со специалистами соответствующего наивысшего уровня. Все эти вопросы, по моему убеждению, могут быть исследованы и изучены соответствующей ВСК, о которой я уже упоминал", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию.



