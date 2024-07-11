В правительстве ответили на запрос нардепа об установлении тарифа на свет: нужно создавать ВСК

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Ткачик Олеся
Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что получил ответ от Кабмина об обоснованности установления с 1 июня регулируемой цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 4.32 грн за кВт*ч.
Тариф на свет
По его словам, так называемая магическая формула выглядит следующим образом: 1.70 1.88 063 0.11= 4.32
При этом народный депутат подчеркнул, что обращение было адресовано именно Кабмину и премьеру Денису Шмыгалю, поскольку именно КМУ своим постановлением устанавливает эту цену в рамках механизма ПСО. Однако ответ почему-то предоставило Минэнерго, хотя у него нет соответствующих полномочий.
По его словам, расчеты Минэнерго основываются на констатации определенных фактов и утверждений.
Так, в министерстве указывают, что себестоимость электроэнергии, произведенной двумя государственными энергокомпаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на уровне 1.7 грн за кВт*ч. В том же письме, добавляет нардеп, приводится динамика роста себестоимости электроэнергии от "Энергоатома" и ее причины, совершенно не выглядящие бесспорными и приемлемыми.
"Фактическая себестоимость производства электрической энергии АО "НАЭК "Энергоатом" на АЭС составила в 2019 году – 0,67 грн/кВт·ч, в 2020 году – 0,75 грн/кВт·ч, в 2021 году – 0,78 грн/ кВт·ч, в 2022 году – 1,09 грн/кВт·ч, в 2023 году – 1,55 грн/кВт·ч и плановая в 2024 году – 1,7 грн/кВт·ч (все по НДС).
Основными причинами роста фактической полной себестоимости электроэнергии выраженного в грн за 1 кВтч за период 2019-2024 года является существенное снижение отпуска электроэнергии в результате оккупации российской федерацией Запорожской АЭС (при этом АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает нести расходы на заработную плату, персонала АЭС, и расходы на электроэнергию для станции для поддержания систем безопасности АЭС), существенное увеличение стоимости закупаемых за рубежом ядерного топлива и других расходных материалов, переоценка активов компании, влияние инфляционных процессов и увеличение курса иностранной валюты", — сказано в письме.
Кучеренко отметил, что органом управления в НАЭК "Энергоатом" является Кабмин, а не Минэнерго, и именно правительство вместе с Минфином утверждает финансовый план компании, на основании которого можно произвести расчеты себестоимости.
Кроме того, в письме Минфина акцентируется внимание еще на двух основных факторах, которые существенно повлияли на расчетную себестоимость:
— тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" 0.63 грн за кВт*ч, действительно за последние годы имевший очень резкую динамику на увеличение.
— тариф на распределение "операторами систем распределения" 1.88 грн за кВт*ч (2 класс напряжения), который также существенно вырос за последние годы.
Кучеренко подчеркивает, что оба тарифа являются регулируемыми государством в лице НКРЭКУ, которое по закону устанавливает на основании расчетов по специальной методике и контролирует целевое использование средств. НКРЭКУ по закону имеет чрезвычайно широкие полномочия по регулированию рынка, контролю за всеми процессами и наказанию всех без исключения участников рынка.
При этом Кучеренко считает, что 0.11 грн за кВт*ч тариф на поставку также должен быть исследован. Он также является регулируемым и установлен НКРЭКУ по закону.
В этом плане, по словам Кучеренко, почему-то нет никакой активности НКРЭКУ и АМКУ за последние годы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию.
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