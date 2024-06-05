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Главная Новости Политика Украины 2024 В Минобороны настаивают на возвращении в Украину 17-летних юношей: реакция правительства
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В Минобороны настаивают на возвращении в Украину 17-летних юношей: реакция правительства

В Минобороны хотят, чтобы 17-летние юноши вернулись в Украину, чтобы встать на учет. В правительстве пообещали уже в ближайшее время урегулировать эту проблему

сегодня, 18:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Минобороны заявили, что находящиеся за границей 17-летние юноши должны вернуться в Украину, чтобы стать на военный учет.

В Минобороны настаивают на возвращении в Украину 17-летних юношей: реакция правительства

Ирина Верещук

В связи с этим народный депутат Алексей Гончаренко призвал представителей Минобороны оставить в покое детей.

"Можно не быть дураками? И оставить в покое 17 летних детей? Ну, у вас все решено? У вас все работает? У вас, например, оборонные сооружения в Харьковской области появились? Закупки оружия идут? Стартапы нормально могут развиваться без вашей идиотской документации, где они не могут выйти на международный рынок? Министерство Бардака и бесконечные идиотские заявления обо всем на свете",
– заявил в Фейсбуке нардеп.

При этом, как заявила в Телеграмме вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, в правительстве хотят отсрочить взятие на учет находящихся за рубежом 17-летних украинцев. При этом она подчеркнула, что юридически в Минобороны правы, когда говорят, что 17-летние юноши должны вернуться в Украину, чтобы стать на военный учет.

"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры – это лишь увеличит нагрузку на ВЛК и ничем не поможет в мобилизации",
– подчеркнула Верещук.

Вице-премьер сообщила, что уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. По ее словам, допризывники и призывники, которые сейчас находятся за границей, получат отсрочку взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине 17-летние юноши будут получать повестки , если они не стали на военный учет в срок.




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Источник: https://society.comments.ua/
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Ігор

сегодня, 17:56

Це ще один дзвоник терпілам. Просто по-ду-ма-ти, призов з 25 років. Навіщо за 8 років до вимагати? Випадково? Так у 2013 більше ніж за місяць ялинку юдейців Герег треба було встановити. Гітлерюгенд будемо згадувати? Гасла типу: війна зачепить всіх, будемо згадувати? Ду-май-те!


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