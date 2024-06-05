В Минобороны настаивают на возвращении в Украину 17-летних юношей: реакция правительства

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Ткачик Олеся
В Минобороны заявили, что находящиеся за границей 17-летние юноши должны вернуться в Украину, чтобы стать на военный учет.
Ирина Верещук
В связи с этим народный депутат Алексей Гончаренко призвал представителей Минобороны оставить в покое детей.
При этом, как заявила в Телеграмме вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, в правительстве хотят отсрочить взятие на учет находящихся за рубежом 17-летних украинцев. При этом она подчеркнула, что юридически в Минобороны правы, когда говорят, что 17-летние юноши должны вернуться в Украину, чтобы стать на военный учет.
Вице-премьер сообщила, что уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. По ее словам, допризывники и призывники, которые сейчас находятся за границей, получат отсрочку взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине 17-летние юноши будут получать повестки , если они не стали на военный учет в срок.
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Ігор
сегодня, 17:56
Це ще один дзвоник терпілам. Просто по-ду-ма-ти, призов з 25 років. Навіщо за 8 років до вимагати? Випадково? Так у 2013 більше ніж за місяць ялинку юдейців Герег треба було встановити. Гітлерюгенд будемо згадувати? Гасла типу: війна зачепить всіх, будемо згадувати? Ду-май-те!