В МИДе объяснили роль цифрового лица Виктории Ши: но ушли от ответа на ряд вопросов

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало цифровое лицо с использованием технологий искусственного интеллекта, комментирующего консульскую информацию для СМИ. Портал "Комментарии" обратился в МИД с перечнем вопросов по отбору модели на роль цифрового лица и его деятельности в министерстве.



Представитель МИД цифровое лицо Виктория Ши. Фото из открытых источников

В МИД Украины рассказали, что цифровое лицо Виктория Ши было создано на основе реального человека – украинской певицы и модели Розали Номбре. Инфлюэнсер согласилась бесплатно принять участие в проекте министерства и стать прототипом представительницы МИД.

Виктория Ши будет выполнять задачи информирования общественности, донесения оперативной и проверенной информации консульской службы Украины. Таким образом, в министерстве считают, что цифровое лицо будет экономить время и ресурсы МИД.

Несмотря на общий ответ по поводу деятельности Виктории Ши, в МИД не ответили на ряд вопросов, касающихся отбора на цифровое лицо:

- Был ли проведен конкурс отбора для создания прообраза цифрового лица, каковы его условия и принципы?

- Почему прообраз был взят именно из инфлюэнсера Розали Номбре?

- Предлагалось ли участие в конкурсе МИД другим известным деятелям и кто из них согласился предоставить образ для оцифровки, а кто нет?

- Почему МИД использовало прообраз инфлюэнсера из неблагополучной семьи?

- Планирует ли министерство увольнять менеджеров, консультантов и других работников, работу которых будет выполнять Виктория Ши?

- На какие еще вакансии министерство планирует назначить цифровых лиц?

- В чем требование военного времени по вопросу создания цифровых работников, как об этом заявлял Дмитрий Кулеба?

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Розали Номбре отреагировала на критику после использования ее образа для создания ИИ-аватара для МИД Украины.