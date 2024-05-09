В МИДе объяснили роль цифрового лица Виктории Ши: но ушли от ответа на ряд вопросов

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало цифровое лицо с использованием технологий искусственного интеллекта, комментирующего консульскую информацию для СМИ. Портал "Комментарии" обратился в МИД с перечнем вопросов по отбору модели на роль цифрового лица и его деятельности в министерстве.
Представитель МИД цифровое лицо Виктория Ши. Фото из открытых источников
В МИД Украины рассказали, что цифровое лицо Виктория Ши было создано на основе реального человека – украинской певицы и модели Розали Номбре. Инфлюэнсер согласилась бесплатно принять участие в проекте министерства и стать прототипом представительницы МИД.
Виктория Ши будет выполнять задачи информирования общественности, донесения оперативной и проверенной информации консульской службы Украины. Таким образом, в министерстве считают, что цифровое лицо будет экономить время и ресурсы МИД.
Несмотря на общий ответ по поводу деятельности Виктории Ши, в МИД не ответили на ряд вопросов, касающихся отбора на цифровое лицо:
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