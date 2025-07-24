Президент Владимир Зеленский готов провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент даже завтра, чтобы обсудить прекращение войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос о возможном дедлайне для такой встречи.

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По его словам, эта инициатива со стороны украинского лидера остается актуальной и может быть реализована немедленно, как только Кремль продемонстрирует готовность.

"Если завтра Путин объявит о желании встретиться, Зеленский немедленно согласится. Мы настаиваем на диалоге между главами государств, ведь все понимают, что ключевые решения в России принимает один человек. Именно он должен быть за столом переговоров, если мы хотим реального прорыва по прекращению боевых действий", — подчеркнул Тихий.

Он также отметил, что Украина, как государство, которое больше всего страдает от войны, имеет наибольшую заинтересованность в достижении мира. На переговорах в Стамбуле уровень украинской делегации был выше российского — Украину представляли члены СНБО, что свидетельствует о серьезности намерений Киева и готовности действовать даже в наименее благоприятных условиях.

По словам Тихого, Украина пытается использовать каждую возможность для продвижения даже в вопросах гуманитарного характера, в частности освобождения военнопленных и гражданских заложников. В то же время, Россия продолжает манипулировать гуманитарными темами, особенно в вопросах обмена пленными. Украинская сторона констатирует, что прогресс ощутим лишь в гуманитарном направлении, тогда как политический трек практически заблокирован — исключительно из-за нежелания Москвы достигать реальных договоренностей.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле ясно осознали, что Украина все больше отнимается от сферы их влияния, а также окончательно отказывается от той политической системы, которую российское руководство пыталось возродить, считает народный депутат Вадим Галайчук.