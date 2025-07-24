logo

BTC/USD

117668

ETH/USD

3571.95

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В МИД выступили со срочным заявлением о встрече Зеленского и Путина: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД выступили со срочным заявлением о встрече Зеленского и Путина: детали

Спикер ведомства подчеркнул, что Украина больше всего страдает от войны и больше всего заинтересована в том, чтобы достичь мира.

24 июля 2025, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский готов провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент даже завтра, чтобы обсудить прекращение войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос о возможном дедлайне для такой встречи.

В МИД выступили со срочным заявлением о встрече Зеленского и Путина: детали

Фото: 24 Канал

По его словам, эта инициатива со стороны украинского лидера остается актуальной и может быть реализована немедленно, как только Кремль продемонстрирует готовность.

"Если завтра Путин объявит о желании встретиться, Зеленский немедленно согласится. Мы настаиваем на диалоге между главами государств, ведь все понимают, что ключевые решения в России принимает один человек. Именно он должен быть за столом переговоров, если мы хотим реального прорыва по прекращению боевых действий", — подчеркнул Тихий. 

Он также отметил, что Украина, как государство, которое больше всего страдает от войны, имеет наибольшую заинтересованность в достижении мира. На переговорах в Стамбуле уровень украинской делегации был выше российского — Украину представляли члены СНБО, что свидетельствует о серьезности намерений Киева и готовности действовать даже в наименее благоприятных условиях.

По словам Тихого, Украина пытается использовать каждую возможность для продвижения даже в вопросах гуманитарного характера, в частности освобождения военнопленных и гражданских заложников. В то же время, Россия продолжает манипулировать гуманитарными темами, особенно в вопросах обмена пленными. Украинская сторона констатирует, что прогресс ощутим лишь в гуманитарном направлении, тогда как политический трек практически заблокирован — исключительно из-за нежелания Москвы достигать реальных договоренностей.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле ясно осознали, что Украина все больше отнимается от сферы их влияния, а также окончательно отказывается от той политической системы, которую российское руководство пыталось возродить, считает народный депутат Вадим Галайчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/1074059-imovirna-zustric-zelenskogo-i-putina-u-mzs-rozpovili-ci-e-dedlajn/
Теги:

Новости

Все новости