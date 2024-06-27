В «Квартале» заявили о политических преследованиях перед президентскими выборами

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Ткачик Олеся
Актриса "95 Квартала" Ирина Сопонару заявила, что в последнее время на "Квартал" начали "наезжать" и этому есть логическое объяснение.
Ирина Сопонару
При этом политтехнолог Алексей Голобуцкий не понимает, откуда у актрисы есть информация о том, что в Украине вскоре пройдут президентские выборы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Квартал" попал в скандал , когда, например, в дни скорби в Харькове после масштабного удара по гражданской инфраструктуре, речь идет атаку на "Эпицентр", они не отказались от проведения развлекательного шоу и приглашали на него с помощью волонтерских чатов.
Кроме того, известно, что Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. Представители власти неоднократно подчеркивали, что во время войны нельзя провести выборы, ведь никто не сможет обеспечить безопасность избирателей. Кроме того, неизвестно, как организовать избирательный процесс на территориях, идут боевые действия или в прифронтовых регионах.
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Ігор
27 июня 2024, 19:44
95 замахів? Про вибори - в російськощелепних просто тривожні передчуття, скоро республіканці прийдуть до влади.