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Главная Новости Политика Украины 2024 В «Квартале» заявили о политических преследованиях перед президентскими выборами
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В «Квартале» заявили о политических преследованиях перед президентскими выборами

Актриса «95 Квартала» Ирина Сопонару заявила, что на «Квартал» начали наезжать, потому что на носу президентские выборы

27 июня 2024, 20:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Актриса "95 Квартала" Ирина Сопонару заявила, что в последнее время на "Квартал" начали "наезжать" и этому есть логическое объяснение.

В «Квартале» заявили о политических преследованиях перед президентскими выборами

Ирина Сопонару

"Почему-то вот эти предыдущие годы никто "Квартал" не трогал. Я понимаю, откуда растут ноги. Это политический заказ. Потому что у нас на носу выборы президента, и кто-то так рвется к власти, что готов этот "Квартал" уже дискредитировать из всех сторон. Это неоправданная агрессия в наш адрес. Перед выборами президента нас будут жарить со всех сторон и спрашивать дискредитировать со всех сторон", – заявила Сопонару.

При этом политтехнолог Алексей Голобуцкий не понимает, откуда у актрисы есть информация о том, что в Украине вскоре пройдут президентские выборы.

"Откуда недалекая работница развлекательного шоу с ужасным государственным языком (язык – это одно из основных требований к актерам, дикторам и ведущим) уверена, что скоро – выборы президента? Что сейчас идет подготовка к ним? Ведь официальная позиция – никаких выборов до конца войны. У специалистов данных нет. Но "кварталовцы" знают больше? – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Квартал" попал в скандал , когда, например, в дни скорби в Харькове после масштабного удара по гражданской инфраструктуре, речь идет атаку на "Эпицентр", они не отказались от проведения развлекательного шоу и приглашали на него с помощью волонтерских чатов.

Кроме того, известно, что Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. Представители власти неоднократно подчеркивали, что во время войны нельзя провести выборы, ведь никто не сможет обеспечить безопасность избирателей. Кроме того, неизвестно, как организовать избирательный процесс на территориях, идут боевые действия или в прифронтовых регионах.




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Источник: https://www.facebook.com/100039960767374/videos/3787736658133567/
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 19:44

95 замахів? Про вибори - в російськощелепних просто тривожні передчуття, скоро республіканці прийдуть до влади.


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