В "Европейской солидарности" угрожают заблокировать работу Верховной Рады

Как сообщила народный нардеп Ирина Геращенко, парламентарии от "Европейской солидарности" готовы заблокировать работу Верховной Рады, если монобольшинство и руководство парламента не поставят в повестку дня создание временной следственной комиссии (ВСК) по фортификациям и дронам.

Ирина Геращенко

По ее словам, требования фракции были озвучены на согласительном совете.

"Уже завтра начинается пленарная неделя и мы ожидаем голосование по ВСК, а также вынесение в повестку дня закона о запрете московских попов",

– сообщила нардеп.

Геращенко напомнила, что более полугода фракция "Европейской солидарности" отмечает приоритетность этих вопросов для страны, ВР должна в рамках контроля над правительством способствовать обеспечению ВСУ беспилоониками в достаточном количестве и высоком качестве.

"Мы должны разобраться, кто в правительстве отвечает за фортификации, какова цена и качество этих работ. Если монобольшинство будет и дальше блокировать создание ВСК, это означает, что они покрывают проблемы по возведению современных защитных линий и обеспечению Армии БПЛА",

– заявила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после наступления России на Харьковскую область остро возник вопрос строительства фортификаций. В частности, звучали обвинения по поводу того, что оккупанты смогли прорваться в область и захватить села в серой зоне, потому что на границе с Россией не были построены фортификационные сооружения.

Правда, военные и эксперты отметили, что нет смысла строить оборонительные рубежи рядом с вражеской границей, потому что они были бы непременно уничтожены. Тем не менее, есть вопрос о возведении фортификационных сооружений в целом. В частности, даже звучали обвинения в том, что якобы областные администрации неэффективно использовали средства на строительство фортификационных сооружений.



