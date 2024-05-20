В "Европейской солидарности" угрожают заблокировать работу Верховной Рады

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Ткачик Олеся
Как сообщила народный нардеп Ирина Геращенко, парламентарии от "Европейской солидарности" готовы заблокировать работу Верховной Рады, если монобольшинство и руководство парламента не поставят в повестку дня создание временной следственной комиссии (ВСК) по фортификациям и дронам.
Ирина Геращенко
По ее словам, требования фракции были озвучены на согласительном совете.
Геращенко напомнила, что более полугода фракция "Европейской солидарности" отмечает приоритетность этих вопросов для страны, ВР должна в рамках контроля над правительством способствовать обеспечению ВСУ беспилоониками в достаточном количестве и высоком качестве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после наступления России на Харьковскую область остро возник вопрос строительства фортификаций. В частности, звучали обвинения по поводу того, что оккупанты смогли прорваться в область и захватить села в серой зоне, потому что на границе с Россией не были построены фортификационные сооружения.
Правда, военные и эксперты отметили, что нет смысла строить оборонительные рубежи рядом с вражеской границей, потому что они были бы непременно уничтожены. Тем не менее, есть вопрос о возведении фортификационных сооружений в целом. В частности, даже звучали обвинения в том, что якобы областные администрации неэффективно использовали средства на строительство фортификационных сооружений.
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Василий
сегодня, 20:22
Не тільки ВР блоквати, а винести і президента з його оофісу-це його прямий обов"язок контролювати спорудження фортифікацій, а не тільки їздити і роздавати нагороди.