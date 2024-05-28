В бюджете дефицит, но Минэкономики готовит 45 млрд на программу кэшбека на украинские товары

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Slava Kot
Несмотря на заявления нескольких министерств по нехватке средств в бюджете, Минэкономики не отказывается от программы "Украинский кэшбек", которую планируют запустить до конца лета. Кроме того, на программу Кэшбека на украинские товары в бюджете заложено 45 млрд гривен.
Глава Министерства экономики Юлия Свириденко. Фото из открытых источников
Министр экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога производителей украинской техники для общин сообщила о дате запуска программы "Украинский кэшбек".
По словам Свириденко, программа "Украинский кэшбек" предусматривает расходы на 45 млрд. гривен, которые были заложены в государственном бюджете на 2024 год.
На сообщение, что Минэкономики не отказывается от программы о кэшбеке на украинские товары, отреагировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, Верховная рада не повысит налоги, если "хоть копейка на этот праздник популизма уйдет". Кроме того, Железняк прогнозирует, что при смене бюджета у Минэкономики заберут лишние средства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минэкономики Свириденко отреагировала на скандал с бронированием некоторых компаний.
Также "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о программе "Украинский кэшбек".
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