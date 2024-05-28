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В бюджете дефицит, но Минэкономики готовит 45 млрд на программу кэшбека на украинские товары

Минфин, Минобороны и народные депутаты жалуются на дефицит в бюджете, а Минэкономики планирует расходовать 45 млрд гривен на программу "Украинский кэшбек".

сегодня, 16:20
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на заявления нескольких министерств по нехватке средств в бюджете, Минэкономики не отказывается от программы "Украинский кэшбек", которую планируют запустить до конца лета. Кроме того, на программу Кэшбека на украинские товары в бюджете заложено 45 млрд гривен.

В бюджете дефицит, но Минэкономики готовит 45 млрд на программу кэшбека на украинские товары

Глава Министерства экономики Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Министр экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога производителей украинской техники для общин сообщила о дате запуска программы "Украинский кэшбек".

"Надеюсь, что в июле-августе должен быть запуск. Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку", — сказала Свириденко и пояснила, что инициатива станет стимулом для украинского производства.

По словам Свириденко, программа "Украинский кэшбек" предусматривает расходы на 45 млрд. гривен, которые были заложены в государственном бюджете на 2024 год.

На сообщение, что Минэкономики не отказывается от программы о кэшбеке на украинские товары, отреагировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Вот как это комментировать. Минфин выходит и прямо говорит: "денег уже нет, забираем из будущих периодов – уже дыра 200 млрд грн". Депутаты выходят: "сори, дыра уже больше чем даже 400 млрд грн – правительство готовит повышение налогов". Минобороны выходит: "у нас уже сейчас проблема с финансированием уже сделанного заказа"", — пишет Железняк и указывает, что в это же время в Минэкономики заявляют о расходах на 45 млрд гривен на поддержку отечественного производителя.

По его словам, Верховная рада не повысит налоги, если "хоть копейка на этот праздник популизма уйдет". Кроме того, Железняк прогнозирует, что при смене бюджета у Минэкономики заберут лишние средства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минэкономики Свириденко отреагировала на скандал с бронированием некоторых компаний.

Также "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о программе "Украинский кэшбек".



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