Уже просто достали: нардеп обвинил коллег в пренебрежении к военным и подаркам врагу

Парламентская ВСК по фортификации и беспилотникам не собиралась полтора месяца, об этом заявил народный депутат Сергей Рудык. По его словам, в условиях жесткой войны парализована ВСК, изучающая вопросы расходования бюджетных средств на фортификацию и реальные потребности Сил бороны в беспилотниках для формирования госзаказов.

Сергей Рудык

При этом Рудык, являющийся членом ВСК, утверждает, что нет никаких причин затягивать работу комиссии.

"Да, есть вопросы с "коррупционным" производством по председателю ВСК. Но, при чем здесь работа комиссии? Есть заместитель, есть секретарь, созываем заседание и работаем. Парламентские каникулы? А разве парламент закрыли на амбарный замок? – не понимает народный избранник.

При этом политик возмущен тем, что якобы Верховная Рада просто пиарится на войне.

"Честно говоря – достали и с парламентскими "каникулами", и с голым пиаром на военных, и с бутафорской ВСК. Более того, не вижу перспектив в работе Комиссии и в ближайшие месяц-полтора. Очевидно, после "каникул", будет новый голова, нужно будет две недели оформлять доступ к гостайне (две недели затягивания – это глупость, но, на практике, так работает система). Плюс "праздники": День независимости, День флага, 1 сентября, что-то еще – тоже не до работы", — отметил нардеп.

Рудык обратился к коллегам по ВСК и депутатам из разных фракций с просьбой все же запустить работу Комиссии.

"Нам нужно видеть и реальное состояние с фортификацией и реальные потребности в беспилотниках при формировании бюджета-2025. А такие парламентские проколы в военных вопросах – это реальные подарки врагу и демонстрация пренебрежения нашими военными", — подчеркнул Рудык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в конце мая народные депутаты даже блокировали работу ВР, чтобы добиться создания ВСК по фортификациям.



