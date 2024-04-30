Увольнение Костина из Офиса генпрокурора было бы вполне обоснованным – Яхно

Увольнение Андрея Костина с должности главы Офиса генерального прокурора, о возможности которого в последнее время писали СМИ, выглядело бы обоснованным ответом на его профессиональные достижения. Об этом написала блоггер Алена Яхно в Facebook.

Андрей Костин

Как установили журналисты , в 2023 году Костин находился в заграничных командировках 103 дня, что составляет почти 30% календарных дней в году. Половину командировок он находился в США, где живет его жена. "Но, конечно, мы все сразу подумали, что семья здесь ни при чем. Это просто такое совпадение! Все ради важных сделок. Правда, эти соглашения никто в глаза не видел, но это такое", – написала Яхно.

Она также напомнила о вкладе ведомства Костина в расследование громкого дела по хищению 1,3 млрд грн должностными лицами Минобороны. Офис генпрокурора нарушил подследственность расследования и этим сначала подорвал дело, предоставив фигурантам "возможность отмазаться".

"Когда дело расследуют не те, кто должен расследовать по закону, все собранные доказательства теряют всякую силу… Но я не уверена, что Костин сделал это сознательно. Скорее всего, сработал фактор тупости и желания дешевого пиара. Но получилось так, как всегда получается у ленивых дилетантов", – считает Яхно.

Блогерка также напомнила, что Костин, будучи народным депутатом, трудоустроил свою дочь помощницей своего коллеги по фракции "Слуги народа" Андрея Задорожного. НАПК зарегистрировало протокол о конфликте интересов, но его больше года не передают в суд.

4 апреля "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в команде президента Владимира Зеленского сообщила , что в Офисе президента ведут разговоры о возможном увольнении генпрокурора Костина. Рассматривается вариант назначения его послом в Нидерланды, если партнеры согласятся. Впрочем, конечное решение пока не принято.