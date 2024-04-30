Увольнение Костина из Офиса генпрокурора было бы вполне обоснованным – Яхно

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Черновалова Кристина
Увольнение Андрея Костина с должности главы Офиса генерального прокурора, о возможности которого в последнее время писали СМИ, выглядело бы обоснованным ответом на его профессиональные достижения. Об этом написала блоггер Алена Яхно в Facebook.
Андрей Костин
Как установили журналисты , в 2023 году Костин находился в заграничных командировках 103 дня, что составляет почти 30% календарных дней в году. Половину командировок он находился в США, где живет его жена. "Но, конечно, мы все сразу подумали, что семья здесь ни при чем. Это просто такое совпадение! Все ради важных сделок. Правда, эти соглашения никто в глаза не видел, но это такое", – написала Яхно.
Она также напомнила о вкладе ведомства Костина в расследование громкого дела по хищению 1,3 млрд грн должностными лицами Минобороны. Офис генпрокурора нарушил подследственность расследования и этим сначала подорвал дело, предоставив фигурантам "возможность отмазаться".
Блогерка также напомнила, что Костин, будучи народным депутатом, трудоустроил свою дочь помощницей своего коллеги по фракции "Слуги народа" Андрея Задорожного. НАПК зарегистрировало протокол о конфликте интересов, но его больше года не передают в суд.
4 апреля "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в команде президента Владимира Зеленского сообщила , что в Офисе президента ведут разговоры о возможном увольнении генпрокурора Костина. Рассматривается вариант назначения его послом в Нидерланды, если партнеры согласятся. Впрочем, конечное решение пока не принято.
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