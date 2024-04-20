Увидите парад отставок: нардеп прогнозирует кадровые изменения во власти в ближайшее время

Народный депутат Ярослав Железняк не исключает принятия Верховной Радой Украины кадровых решений в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что "следующая неделя будет пленарная (23-25/04) и ... кадровая".

Кабмин. Фото: из открытых источников

"Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию", — отметил парламентарий.

Ярослав Железняк подчеркнул, что "никто не знает финального решения".

При этом нардеп отметил, что по его информации планируются кадровые изменения по Кабмину: в отставку могут отправить 3-4 министров, среди которых даже два вице-премьера. Также, пос ловам Железняка, может стать вопрос об отставке генпрокурора. Но, подчеркивает Железняк, рассмотрение этого вопроса могут перенести, и оно не состоится прям на следующей неделе. Также прогнозирует парламентарий Рада уволит члена/ов Счетной палаты и, возможно, примет решение еще по паре кадровых позиций.

Плюс к этому, добавил депутат, "надо будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров".

"Хотя не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе", — отметил Железняк.

Депутат подчеркнул, что "окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще".

"Но точно какой-то кадровый пакет будет", — подытожил Ярослав Железняк.

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