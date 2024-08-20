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Украинский депутат, критиковавший ВСУ в Курской области, выступил против запрета УПЦ МП (ВИДЕО)

Депутат Артем Дмитрук не поддержал запрет УПЦ МП в Украине.

сегодня, 15:10
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат Артем Дмитрук после голосования в Верховной Раде за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) выразил свое недовольство.

Украинский депутат, критиковавший ВСУ в Курской области, выступил против запрета УПЦ МП (ВИДЕО)

Народный депутат Артем Дмитрук. Фото из открытых источников

20 августа Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе тех стран, которые ведут военную агрессию против Украины. "За" законопроект, запрещающий УПЦ МП, проголосовали 265 народных депутатов. 29 народных избранников проголосовали "против", а воздержались — 4 нардепа.

Вероятно, одним из тех, кто был против закона о запрете "московской церкви" стал народный депутат Артем Дмитрук. Он после голосования выразил свое недовольство проскандировав с трибуны Верховной Рады поддержку УПЦ МП.

"Вера вечна, вера славная, наша вера – православная!", — выкрикнул Дмитрук.

Также Дмитрук заявил, что якобы из-за запрета УПЦ МП более 6 млн украинцев теперь оказались вне закона. Однако закон вступит в силу через месяц со дня публикации и предусматривает, что общины, принадлежавшие к УПЦ МП будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с "московской церковью".

Как сообщал портал "Комментарии", Артем Дмитрук критикует украинских военных в Курской области. По его словам, в таких действиях украинских бойцов вроде бы нет ничего "патриотического".

Также портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на запрет УПЦ МП в Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская подконтрольная спецслужбам РФ церковь является "истинным православием", а украинскую церковь она назвала "ложной". Кроме того, российские депутаты в нарративах пропаганды РФ назвали Украину "диктатурой неонацистов", а запрет Московского патриархата "геноцидом православных украинцев".



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