Украинских политиков уже приглашают на инаугурацию Трампа: будет ли там Зеленский

Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января. На это событие приглашают международных гостей. Начали получать приглашения на инаугурацию и украинские политики.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Народный депутат Олег Дунда в эфире День.LIVE рассказал о приглашении на инаугурацию Трампа и спрогнозировал изменения, которые следует ожидать украинцам.

Он рассказал, что уже получил приглашение, а вот о приглашении для Зеленского, информации нет.

“Для президента Украины Владимира Зеленского не знаю, есть ли приглашение или нет. Но я, безусловно, убежден, что представители украинского политикума будут на инаугурации. Более того, уже начали поступать эти приглашения. Кажется, два дня назад пришло мне приглашение. Но я туда не поеду, потому что пока не считаю это целесообразным”, — отметил нардеп.

Он предупредил всех, кто ожидает кардинальных перемен после 20 января, что ничего не произойдет.

“Нужно понимать одну вещь, вот все верят, что 20 января что-нибудь изменится. Сразу говорю – ничего не изменится. Будет яркая инаугурация, будет много представителей, но реальное окно возможностей для Украины откроется уже в середине февраля”, — прогнозирует Дунда.

Трамп резко прокомментировал разрешение на использование американских ракет в ударах вглубь РФ. Я категорически не согласен с применением ракет на сотни миль по территории России. Почему мы это делаем? Мы только усугубляем эту войну и ухудшаем ее”, — публикует слова Трампа портал “Комментарии”.

На вопрос о том, покинет ли он Украину или нет, Трамп говорит, что использует поддержку Украины США как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны.