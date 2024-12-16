Украинские политики отреагировали на скандальные заявления Бойко

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал скандальные слова народного депутата ОПЗЖ Юрия Бойко, сделавшего пророссийское заявление о "радикалах, переименовывающих города", "запрете говорить на родном языке" и "насилие над людьми". Также отреагировали у Зеленского и Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Юрий Бойко. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук в Facebook ответил на пророссийские заявления Бойко.

"Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не упоминая об уничтоженных рашистами более 500 храмов разных конфессий. Нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке. Ну и вообще нельзя говорить о каком-либо насилии над людьми, не вспоминая путина — единственного, кто виноват во всем этом", — ответил Стефанчук.

Кроме председателя Верховной Рады Стефанчука, также на заявления Бойко отреагировали и другие украинские политики, в частности глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов является ключевой целью сейчас", — написал Ермак.

Не обошел слова Бойко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам лидер ОПЗЖ высказывает пророссийские тезисы о "языковых запретах" в 2024 году, однако не упоминает о насилии, которое совершает Россия против украинцев.

"Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами — это россияне. Шахедами, ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим кое-что другое. И это возмущает", — считает Коваленко.

Напомним, что Юрий Бойко опубликовал видео в соцсети, полном типичных нарративов российской пропаганды.

"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас – тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", – заявил Бойко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько проект Бойко может набрать голосов на выборах.

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