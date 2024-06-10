Украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живут войной: что на это указывает

Страсти вокруг того, кто едет или не едет на конференцию по восстановлению — яркая иллюстрация того, что украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живет войной, считает политтехнолог Сергей Гайдай.

Конференция с восстановления Украины

По его словам, у них давно мир и победа, а войну и мобилизацию они оставили для гражданских.

"Какое восстановление, когда у нас война? Мы уже победили? Враг уничтожен? Харьков, Одессу и другие города больше не обстреливают. Энергосистема надежно защищена? Украину закрыли зонтиком современного всеуровневого ПВО? Линии обороны построены по всей границе и по всем линиям столкновения? В войсках миллионы дронов всех типов? На фронт идут эшелоны снарядов? В ВСУ полно бронетехники, а небо контролирует современная авиация? Наши ракеты бомбят вражеские тылы и российскую инфраструктуру? Москва взывает о перемирии, потому что ее войска бегут с фронта? Оккупанты покидают Крым?"

– спрашивает эксперт.

По его мнению, все эти страти по восстановлению напоминают планировку косметического ремонта дома, крыша которого пылает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг конференции по восстановлению Украины, которая уже завтра должна состояться в Берлине. Так вот, на нее не едут профильные министры, поскольку после увольнения Александра Кубракова их так и не назначили. Более того, глава правительства Денис Шмигаль не подписал командировку на поездку Мустафи Найема, возглавляемого агентством по восстановлению. После этого появилась информация о том, что Найем вместе с командой подал в отставку.

Впоследствии Найем подтвердил эту информацию и заявил, что правительство в течение последних восьми месяцев блокировало работу агентства.



