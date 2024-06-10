logo

BTC/USD

69398.89

ETH/USD

3668.14

LTC/USD

79.30

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живут войной: что на это указывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живут войной: что на это указывает

Страсти вокруг того, кто едет на конференцию по восстановлению Украины, свидетельствуют о том, что власть не живет войной, считает политтехнолог Сергей Гайдай

сегодня, 14:52 comments1106
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Страсти вокруг того, кто едет или не едет на конференцию по восстановлению — яркая иллюстрация того, что украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живет войной, считает политтехнолог Сергей Гайдай.

Украинская власть и обслуживающая ее тусовка не живут войной: что на это указывает

Конференция с восстановления Украины

По его словам, у них давно мир и победа, а войну и мобилизацию они оставили для гражданских.

"Какое восстановление, когда у нас война? Мы уже победили? Враг уничтожен? Харьков, Одессу и другие города больше не обстреливают. Энергосистема надежно защищена? Украину закрыли зонтиком современного всеуровневого ПВО? Линии обороны построены по всей границе и по всем линиям столкновения? В войсках миллионы дронов всех типов? На фронт идут эшелоны снарядов? В ВСУ полно бронетехники, а небо контролирует современная авиация? Наши ракеты бомбят вражеские тылы и российскую инфраструктуру? Москва взывает о перемирии, потому что ее войска бегут с фронта? Оккупанты покидают Крым?"
– спрашивает эксперт.

По его мнению, все эти страти по восстановлению напоминают планировку косметического ремонта дома, крыша которого пылает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг конференции по восстановлению Украины, которая уже завтра должна состояться в Берлине. Так вот, на нее не едут профильные министры, поскольку после увольнения Александра Кубракова их так и не назначили. Более того, глава правительства Денис Шмигаль не подписал командировку на поездку Мустафи Найема, возглавляемого агентством по восстановлению. После этого появилась информация о том, что Найем вместе с командой подал в отставку.

Впоследствии Найем подтвердил эту информацию и заявил, что правительство в течение последних восьми месяцев блокировало работу агентства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid02eLgN4bgtYmfASYi3yYA5iqrJNn5gKUYVm2UvQNPB9xQgKQ7KupxDgPJfmhjWzHMPl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости