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Украинцы высказались, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам

Большинство украинцев не против, чтобы принимали участие в выборах граждане, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись назад

сегодня, 10:27
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Кравцев Сергей

Граждане Украины в целом не против того, чтобы на президентских и парламентских выборах голосовали мигранты в Европе. Но баллотироваться они не смогут. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Украинцы высказались, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Относительное большинство опрошенных считают, что на первых послевоенных выборах Верховной Рады и президента Украины должны иметь право голосовать (избирать) граждане, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись назад (соответственно 47% и 48%). Против выступают 36% и 35,5% соответственно.

Подавляющее большинство (81-82%) опрошенных считают, что на первых послевоенных выборах Верховной Рады, президента Украины, городских/сельских председателей и депутатов городских/сельских советов не должны иметь право избираться граждане, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись назад.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется: новые результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – осенью 2024 года 47% наших соотечественников считает, что у путинского режима достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные опроса КМИС.




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Источник: https://razumkov.org.ua/images/2024/10/28/NSD195-196_2023_ukr.pdf
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