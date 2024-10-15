Украинцев могут лишать права на землю: в ВР объяснили ситуацию

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Slava Kot
Кабинет министров Украины предлагает законопроект, предусматривающий урегулирование порядка принудительного временного лишения права пользования земельными участками во время военного положения. Эта инициатива направлена на обеспечение строительства и поддержки военных сооружений, необходимых для обороны страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука.
Украинское поле. Фото из открытых источников
Законопроект предусматривает принудительное временное лишение права на землю для строительства инженерных и фортификационных сооружений. Это касается участков, которые будут использованы для оборонных целей с возможностью дальнейшего прекращения ограничения, выкупа или отчуждения земли. Новые правила будут включать:
После одобрения Кабмином документ будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
В условиях полномасштабной войны Украина активно строит оборонительные сооружения, чтобы защитить свои территории от потенциальных угроз. Соответствующие работы по построению фортификаций в приграничных и прифронтовых регионах выполняются местными органами власти совместно с военными.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ на их участок фронта.
Также "Комментарии" писали, что в Харьковской области посадили в тюрьму представителя лесничества, который влиял на качество защитных сооружений.
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