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Главная Новости Политика Украины 2024 Украинцев могут лишать права на землю: в ВР объяснили ситуацию
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Украинцев могут лишать права на землю: в ВР объяснили ситуацию

В случае необходимости построить защитные сооружения государство может изымать землю у украинцев.

сегодня, 14:40
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Автор:
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Slava Kot

Кабинет министров Украины предлагает законопроект, предусматривающий урегулирование порядка принудительного временного лишения права пользования земельными участками во время военного положения. Эта инициатива направлена на обеспечение строительства и поддержки военных сооружений, необходимых для обороны страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука.

Украинцев могут лишать права на землю: в ВР объяснили ситуацию

Украинское поле. Фото из открытых источников

Законопроект предусматривает принудительное временное лишение права на землю для строительства инженерных и фортификационных сооружений. Это касается участков, которые будут использованы для оборонных целей с возможностью дальнейшего прекращения ограничения, выкупа или отчуждения земли. Новые правила будут включать:

  • — составление акта о принудительном временном лишении права пользования земельным участком;
  • — определение механизмов принятия решений по прекращению ограничений;
  • — процедуры выкупа участка или его части.

После одобрения Кабмином документ будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

В условиях полномасштабной войны Украина активно строит оборонительные сооружения, чтобы защитить свои территории от потенциальных угроз. Соответствующие работы по построению фортификаций в приграничных и прифронтовых регионах выполняются местными органами власти совместно с военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные жалуются на качество фортификаций перед наступлением РФ на их участок фронта.

Также "Комментарии" писали, что в Харьковской области посадили в тюрьму представителя лесничества, который влиял на качество защитных сооружений.



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Источник: https://t.me/tmelnychuk/5115
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