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Украина отреагировала на предложение Путина

Украине нужен устойчивый мир, отмечают в МИДе

27 декабря 2024, 19:50 comments4437
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Лиля Воробьева

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия может стать платформой для мирных переговоров, аргументируя это тем, что страна якобы занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. В ответ Украина напомнила Братиславе о важности соблюдения Формулы мира.

Украина отреагировала на предложение Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такую позицию озвучил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции 27 декабря.

"Мы время от времени слышим разные заявления. Я предлагаю лжецам на слово не верить", — заявил он.

По словам Тихого, в информационном пространстве периодически появляются предложения и идеи от разных сторон и политических лидеров по платформе для переговоров между Киевом и Москвой. Однако Украина отмечает необходимость устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мира.

"Есть процесс Формулы мира. Мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Все могут себе найти роль в этих усилиях, чтобы действительно приближать мир. Это касается всех наших партнеров и словацкой стороны в частности", — подчеркнул спикер МИД.

Украина в очередной раз призвала международных партнеров поддержать Формулу мира, которая предусматривает конкретные шаги по восстановлению территориальной целостности и обеспечению долговременного мира в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Словакии заговорили о "миролюбивом" Путине . Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает использовать свою территорию для переговоров.

В частности, Юрай Бланар подчеркнул, что мирные переговоры должны предусматривать участие всех сторон, в том числе России. Министр также сообщил, что подготовка ко второму саммиту будет проводиться на нескольких уровнях. Словакия уже не раз предлагала свою площадку для таких встреч.



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