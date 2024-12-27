Украина отреагировала на предложение Путина

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Лиля Воробьева
Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что Словакия может стать платформой для мирных переговоров, аргументируя это тем, что страна якобы занимает "нейтральную позицию" в отношении войны. В ответ Украина напомнила Братиславе о важности соблюдения Формулы мира.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Такую позицию озвучил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции 27 декабря.
По словам Тихого, в информационном пространстве периодически появляются предложения и идеи от разных сторон и политических лидеров по платформе для переговоров между Киевом и Москвой. Однако Украина отмечает необходимость устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мира.
Украина в очередной раз призвала международных партнеров поддержать Формулу мира, которая предусматривает конкретные шаги по восстановлению территориальной целостности и обеспечению долговременного мира в регионе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Словакии заговорили о "миролюбивом" Путине . Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны содействовать мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Словакия последовательно поддерживает мирные инициативы и предлагает использовать свою территорию для переговоров.
В частности, Юрай Бланар подчеркнул, что мирные переговоры должны предусматривать участие всех сторон, в том числе России. Министр также сообщил, что подготовка ко второму саммиту будет проводиться на нескольких уровнях. Словакия уже не раз предлагала свою площадку для таких встреч.
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