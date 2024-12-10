Украина может рассориться с партнерами: названа причина

Недопустимым шагом назвала мобилизацию с 18 лет народный депутат Ирина Фриз. При этом она убеждена, что нельзя снижать мобилизационный возраст ни при каких обстоятельствах.

Мобилизация в Украине

"Россию невозможно победить меряясь количеством мобилизованных. Единственный шанс победить – усиливать техническое обеспечение войск, масштабировать роботизацию, разрабатывать и оперативно внедрять современные инновационные технологии и привлекать мотивированных бойцов в ряды Вооруженных Сил", — отметила нардеп.

При этом политик добавила, что якобы система управления в армии на сегодняшний день откровенно хромает. Об этом, по ее словам, говорят военные и партнеры Украины на встречах и об этом точно должно знать высшее военно-политическое руководство.

Кроме того, Фриз обратила внимание на то, что официально начали раздаваться предложения от партнеров относительно готовности научить и обеспечить всем необходимым военных, в случае снижения мобилизационного возраста. Впрочем, по ее словам, было бы лучше наладить бесперебойное обеспечение оружием и техникой Силы обороны, изменить подходы в программах подготовки того кадрового потенциала, который есть сегодня.

При этом Фриз считает, что привлекать молодежь в ряды Сил Обороны Украины следует путем мотивации, например, зафиксировать четкие сроки службы; обеспечить разноуровневые программы поддержки при подписании контракта – льготные кредиты на жилье, возможность беспошлинного ввоза автомобилей, программы поддержки семей военных и т.п., погашение кредитных обязательств. Также, по ее словам, нужно создать работающую систему ветеранской политики – реабилитацию и реинтеграцию в гражданскую жизнь, а не популизм с благодарностями и обещаниями.

"Снижением возраста мобилизованных Украина не сможет победить. Это абсурд и создает реальные угрозы в том числе и для отношений с партнерами, которые уверовали в это как панацею. Более 5 миллионов военнообязанных с лета обновили данные после внедрения нового законодательства о мобилизации – нужно эффективно, качественно и оперативно анализировать и работать с этими людьми и уже повестками. А не придумывать новый велосипед "качая" тотальную мобилизацию 18-ти летних", – подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что среди военных есть мнение о том, что все же следует снижать мобилизационный возраст.



