Украина должна была капитулировать в 2024 году: в ВР объяснили, как удалось разрушить планы Путина

Уходящий год мог стать для Украины роковым, считает нардеп Егор Чернев. По его словам, россияне сделали на 2024 свою главную ставку и уложились в нее по-максимуму, не жалея ни ресурсов, ни живой силы, ни техники.

Егор Чернев

"Они сделали все, что могли. Били по нашей энергетике и инфраструктуре. Убивали сотни тысяч солдат в мясных штурмах. Привлекали к войне войска КНДР и размахивали ядерным оружием и орешником, — говорит нардеп.

По его мнению, в Кремле рассчитывали, что наш тыл и фронт на Донбассе под таким яростным давлением посыпятся, и россияне смогут сломать Украину и заставить подписать капитуляцию.

"Не вышло. Хотя у них и были веские причины рассчитывать на успех. Ведь все наши внутренние конфликты, перегибы, несправедливость, коррупция, а также "капельная" поддержка партнеров работали против нас. И только сила духа украинского народа и несокрушимость украинской армии смогли выдержать это все", — подчеркнул Чернев.

При этом нардеп считает, что следующий год должен быть легче. По его словам, у Украины появится новое дальнобойное оружие собственного производства и больше роботов и интеллектуальных систем, что позволит снизить потери людей.

Кроме того, по его словам, на самом Западе элиты уже созрели к тому, что войну нужно завершать, и Украина получит гораздо больше помощи. Не декларативной, на бумаге, как раньше, а реальной.

"И еще, конечно, Трамп. Республиканцы из его ближайшего окружения в приватных разговорах уверяли меня, что, в отличие от предыдущей администрации, он категорический противник войны на истощение. Поэтому сделает все, чтобы она закончилась миром на условиях сохранения независимости и полного суверенитета Украины", — сообщил Чернев.

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