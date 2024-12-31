Украина должна была капитулировать в 2024 году: в ВР объяснили, как удалось разрушить планы Путина

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Ткачик Олеся
Уходящий год мог стать для Украины роковым, считает нардеп Егор Чернев. По его словам, россияне сделали на 2024 свою главную ставку и уложились в нее по-максимуму, не жалея ни ресурсов, ни живой силы, ни техники.
Егор Чернев
По его мнению, в Кремле рассчитывали, что наш тыл и фронт на Донбассе под таким яростным давлением посыпятся, и россияне смогут сломать Украину и заставить подписать капитуляцию.
При этом нардеп считает, что следующий год должен быть легче. По его словам, у Украины появится новое дальнобойное оружие собственного производства и больше роботов и интеллектуальных систем, что позволит снизить потери людей.
Кроме того, по его словам, на самом Западе элиты уже созрели к тому, что войну нужно завершать, и Украина получит гораздо больше помощи. Не декларативной, на бумаге, как раньше, а реальной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Железняк обнародовал свой прогноз на 2025 год.
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