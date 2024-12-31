logo

BTC/USD

95326.37

ETH/USD

3404.19

LTC/USD

104.49

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Украина должна была капитулировать в 2024 году: в ВР объяснили, как удалось разрушить планы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина должна была капитулировать в 2024 году: в ВР объяснили, как удалось разрушить планы Путина

Россия сделала все для того, чтобы Украина капитулировала в 2024 году, и даже имела веские причины на успех

сегодня, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Уходящий год мог стать для Украины роковым, считает нардеп Егор Чернев. По его словам, россияне сделали на 2024 свою главную ставку и уложились в нее по-максимуму, не жалея ни ресурсов, ни живой силы, ни техники.

Украина должна была капитулировать в 2024 году: в ВР объяснили, как удалось разрушить планы Путина

Егор Чернев

"Они сделали все, что могли. Били по нашей энергетике и инфраструктуре. Убивали сотни тысяч солдат в мясных штурмах. Привлекали к войне войска КНДР и размахивали ядерным оружием и орешником, — говорит нардеп.

По его мнению, в Кремле рассчитывали, что наш тыл и фронт на Донбассе под таким яростным давлением посыпятся, и россияне смогут сломать Украину и заставить подписать капитуляцию.

"Не вышло. Хотя у них и были веские причины рассчитывать на успех. Ведь все наши внутренние конфликты, перегибы, несправедливость, коррупция, а также "капельная" поддержка партнеров работали против нас. И только сила духа украинского народа и несокрушимость украинской армии смогли выдержать это все", — подчеркнул Чернев.

При этом нардеп считает, что следующий год должен быть легче. По его словам, у Украины появится новое дальнобойное оружие собственного производства и больше роботов и интеллектуальных систем, что позволит снизить потери людей.

Кроме того, по его словам, на самом Западе элиты уже созрели к тому, что войну нужно завершать, и Украина получит гораздо больше помощи. Не декларативной, на бумаге, как раньше, а реальной.

"И еще, конечно, Трамп. Республиканцы из его ближайшего окружения в приватных разговорах уверяли меня, что, в отличие от предыдущей администрации, он категорический противник войны на истощение. Поэтому сделает все, чтобы она закончилась миром на условиях сохранения независимости и полного суверенитета Украины", — сообщил Чернев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Железняк обнародовал свой прогноз на 2025 год.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid02sdGjEEuq5japukkM4XyDnLRuEmc2DCpd1V8tw6XWyj4hoSNYHnravHm12SJp59ozl
Теги:

Новости

Все новости