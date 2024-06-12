Уклонистам будут отказывать в сотнях услуг: детали от министра юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что уклонисты столкнутся с проблемами получения "сотни, если не тысячи" административных услуг. По его словам, при трудоустройстве, поступлении в ВУЗы, или получении других услуг нужно предоставлять военно-учетные данные, с чем у уклонистов могут возникнуть проблемы.

Уклонисы могут столкнуться с проблемами в получении административных услуг. Фото из открытых источников

В интервью Эмме Антонюк для "Это никто не будет смотреть" министр юстиции Денис Малюська рассказал, что государство может потребовать документы у военнообязанных мужчин при получении административных услуг. Таким образом, по словам Малюськи, украинцы будут "появляться на радарах государства".

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще", — сказал министр юстиции.

По его словам, правительство не будет в этом вопросе вводить реформу, ведь сегодняшнее законодательство предусматривает у военнообязанных требовать военный билет. По словам, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг.

Таким образом, уклонисты могут столкнуться с проблемами при получении паспортов, водительских удостоверений, регистрации места жительства, трудоустройства, оформления собственности, а также при поступлении в ВУЗы.

Министр юстиции считает, что большинство документов будут требовать при предоставлении услуг "для хорошей жизни" и личного комфорта военнообязанного, однако требовать военно-учетные документы, вероятно, не будут в сферах связанных с детьми, семьей и критически важных услугах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал цифру, сколько нужно мобилизовать военнообязанных до конца года.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине планируют создать военную полицию, которая сможет искать уклонистов и заходить в их жилье.