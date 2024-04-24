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У Зеленского рассказали о новой работе Залужного

Михаил Подоляк рассказал, когда Валерий Залужный начнет работать послом Украины в Великобритании

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинский генерал и главнокомандующий ВСУ 2021-2024 годов Валерий Залужный в ближайшие недели начнет исполнять обязанности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали о новой работе Залужного

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "КИЇВ24" Михаил Подоляк рассказал о новой работе Валерия Залужного.

"Насколько я понимаю, официально уже там все уточнено. Он будет официально послом, имеется в виду относительно агремана и протокольных процедур через Министерство иностранных дел. Я думаю, что это вопрос недель, соответственно еще некоторые логистические составляющие надо доверить" — сообщил Подоляк.

Михаил Подоляк указал, что нужно "спокойно относиться к любым ротациям управленческих кадров". По его словам, война это "кризисное явление", потому не все выдерживают нагрузку. Кроме того, Подоляк отметил необходимость усиливать те или иные управленческие составляющие новыми людьми.

Напомним, что 7 марта Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного, до этого являвшегося главнокомандующим Вооруженными силами, на должность посла Украины в Великобритании. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что основным преимуществом Валерия Залужного в должности посла в Великобритании станет его военный опыт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи рассказали, как увольнение Залужного повлияло на рейтинги президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал увольнение своего предшественника генерала Валерия Залужного.



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Источник: https://t.me/kyivtv/63399
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