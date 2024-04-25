У Зеленского рассказали, могут ли быть переговоры с РФ о статусе Крыма

Украина не будет вести переговоры о принадлежности Крыма, ведь остров является составной частью Украины, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Общественная деятельница Тамила Ташева. Фото из открытых источников

Украинская крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева отмечает, что Украина продолжает работу в рамках "Крымской платформы", ведь проблема оккупации полуострова остается актуальной.

"Крым является составной частью Украинского государства, поэтому никаких переговоров с РФ по поводу его принадлежности быть не может", — говорит Ташева.

Общественный деятель объясняет, что Украина деоккупирует территории не только из-за вопроса территориальной целостности и безопасности, но и потому, что там живут украинские граждане, находящиеся в оккупации и преследованиях со стороны российского режима.

"Мы всегда говорим о возвращении людей. Мы боремся не только за территории, а за людей. Единственной возможностью для жизни в покое, развитии и существовании для крымских татар и других коренных народов является деоккупация и возвращение Крымского полуострова под флаг Украинского государства", — отметила Ташева.

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева также добавила, что "Крымская платформа" активно работает на всех уровнях, и с начала ее введения к ней присоединилось более 60 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР отреагировал на упреки к своему прогнозу об украинских войсках, которые должны быть в Крыму.

Также "Комментарии" писали о том, что британские СМИ со ссылкой на украинскую разведку назвали время, когда Украина уничтожит Крымский мост.