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У Зеленского рассказали, могут ли быть переговоры с РФ о статусе Крыма

Крым является украинской территорией, потому Украина не будет вести переговоры с Россией о его статусе.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Украина не будет вести переговоры о принадлежности Крыма, ведь остров является составной частью Украины, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

У Зеленского рассказали, могут ли быть переговоры с РФ о статусе Крыма

Общественная деятельница Тамила Ташева. Фото из открытых источников

Украинская крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева отмечает, что Украина продолжает работу в рамках "Крымской платформы", ведь проблема оккупации полуострова остается актуальной.

"Крым является составной частью Украинского государства, поэтому никаких переговоров с РФ по поводу его принадлежности быть не может", — говорит Ташева.

Общественный деятель объясняет, что Украина деоккупирует территории не только из-за вопроса территориальной целостности и безопасности, но и потому, что там живут украинские граждане, находящиеся в оккупации и преследованиях со стороны российского режима.

"Мы всегда говорим о возвращении людей. Мы боремся не только за территории, а за людей. Единственной возможностью для жизни в покое, развитии и существовании для крымских татар и других коренных народов является деоккупация и возвращение Крымского полуострова под флаг Украинского государства", — отметила Ташева.

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева также добавила, что "Крымская платформа" активно работает на всех уровнях, и с начала ее введения к ней присоединилось более 60 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР отреагировал на упреки к своему прогнозу об украинских войсках, которые должны быть в Крыму.

Также "Комментарии" писали о том, что британские СМИ со ссылкой на украинскую разведку назвали время, когда Украина уничтожит Крымский мост.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-tymchasovo-okupovani/3856659-zodnih-peremovin-iz-rosieu-pro-status-krimu-buti-ne-moze-taseva.html
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