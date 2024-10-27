У Зеленского рассказали, когда в Украине состоятся выборы

Выборы в Украине будут проведены только по завершении войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью для итальянского издания Corriere della Sera . Президент настаивает, что избирательное право должны обладать всеми военнослужащими и беженцами за рубежом, а сейчас все ресурсы направлены на оборону страны.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Ермак также затронул участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России, отметив, что их, вероятно, перекинут на Курское направление. Глава ОП также положительно оценил недавнюю встречу с Дональдом Трампом и отметил, что у украинских властей нет опасений относительно его возможного возвращения к власти в США.

Что касается перспектив переговоров с Россией, Ермак подчеркнул, что Украина категорически против замораживания конфликта и стремится к полному прекращению войны, а также возвращению территорий в границах 1991 года.

Он подчеркнул важность международной поддержки и сообщил, что Украина подписала десятки двусторонних сделок безопасности, предусматривающих содействие вступлению в НАТО в ближайшие годы.

Напомним, что "Комментарии" писали об Ермаке рассказал об увольнении Залужного и Кулебы . Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, решение было принято с учетом "внутренних соображений".

Ермак отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве осталась "лишь небольшая группа людей", которая продолжала работать непрерывно.

