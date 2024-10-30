У Зеленского рассказали, что готовят ко второму Саммиту мира и на поддержку каких стран рассчитывают

Украина проводит подготовку к проведению второго Саммита мира. Планируется подготовить план из трех пунктов, который будет представлен на втором Саммите мира. В настоящее время проводится активное сотрудничество со странами Глобального юга. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

Сергей Никифоров отметил, что подготовка ко второму Саммиту мира все еще продолжается, и это тема для отдельного разговора. Он также рассказал, что Украина готовит план, чтобы презентовать его по итогам первого саммита мира.

"Готовим план по трем пунктам, чтобы презентовать его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой", — сказал Никифоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в первой половине октября Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном. Во время брифинга во дворе Елисейского дворца президент Украины рассказал о своем видении сроков проведения второго Саммита мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Что касается точной даты — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что второй Саммит мира состоится после президентских выборов в США, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия. Подробнее о видении организации проведения саммита можно узнать по ссылке.

